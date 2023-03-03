الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«تعريب الطب.. الآمال والمحاذير» ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة

ندوة تعريب الطب
ندوة "تعريب الطب _ الآمال والمحاذير "

تعقد لجنة الترجمة بالتعاون مع لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس ندوة بعنوان "تعريب الطب.. الآمال والمحاذير"، وذلك في تمام الثالثة مساء الإثنين؛ بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة.

وذلك بحضور الدكتور أنور مغيث، أستاذ الفلسفة الحديثة والمعاصرة مقرر لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة، والدكتور علاء السيد عبدالغفار، أستاذ بجامعة بنها، عضو مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم قبل الجامعي، مقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية بالإنابة.

ويشارك الدكتور أحمد البتانوني، أستاذ الجراحة وجراحة الأوعية الدموية بكلية الطب القصر العيني، عضو مجمع اللغة العربية.

والدكتورأحمد الراعي، أستاذ الجهاز الهضمي والكبد بمعهد تيودور بلهارس وكلية الطب جامعة أكتوبر.

وتعقيب كل من:

الدكتور السيد محمود السيد سليمان، أستاذ الفيزياء الحيوية، كلية العلوم  جامعة عين شمس، عضو لجنة تنمية الثقافة العلمية.

الدكتور نادية اسكندر زخارى، أستاذ كيمياء حيوية طبية بالمعهد القومى للأورام بجامعة القاهرة  ووزير البحث العلمى الأسبق، عضو المجلس القومي للمرأة ولجنة تنمية الثقافة العلمية.

تعريب الطب الآمال والمحاذير ر الدكتور أنور مغيث الدكتور علاء السيد عبدالغفار لجنة الترجمة لجنة تنمية الثقافة العلمية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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