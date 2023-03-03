وزير الرياضة وسفيرة الإمارات يفتتحان بطولة محترفي الجوجيتسو بالعاصمة الإدارية الجديدة

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومريم الكعبي سفيرة الامارات لدي مصر، اليوم الجمعة، منافسات البطولة الوطنية الأولى لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وذلك بالصالة المغطاة بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقام البطولة بتنظيم الرابطة (AJP) بالتعاون مع (FIT CLUB GROUP)، على مدار يومي 3 و4 مارس الجاري بمشاركة 554 لاعبا.

و رحب وزير الشباب والرياضة، بجميع المشاركين فى البطولة والتي تأتى فى إطار العلاقات الأخوية بين مصر والإمارات فى مختلف المجالات ومنها الشبابية والرياضية، متمنياً التوفيق للاعبين فى فعاليات البطولة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن استضافة مصر لمختلف المنافسات العربية والقارية والدولية فى الاستادات والصالات المغطاة وجميع البنية التحتية الرياضية بمصر والمقامة تتم وفق المعايير الدولية، والسعي نحو تحقيق النجاح لتلك البطولات تنظيماً وإدارياً وفنياً.

- المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية استضافت العديد من البطولات خلال الفترة الراهنة

أوضح الوزير إلى استضافة المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة للعديد من البطولات خلال الفترة الراهنة لتنوع إنشاءاتها التي توائم مختلف البطولات فى الألعاب الفردية والجماعية، بجانب مشاهدة المشاركين بها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على أرض الواقع كأحد أكبر المشروعات التنموية التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جانبها، أعربت سفيرة الإمارات بالقاهرة عن سعادتها بالتواجد فى افتتاح البطولة بالعاصمة الإدارية الجديدة عاصمة المستقبل لجمهورية مصر العربية"، مقدمة الشكر للقائمين على تنظيم هذه البطولة المهمة.

وقالت السفيرة :"لقد أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها عام 1971 الأهمية الكبرى للرياضة بكافة أنواعها في تحقيق النهضة والتنمية للدولة، وتبنت منذ ما يقارب من 10 سنوات هذه الرياضة الفتية لما لها من مبادئ سامية في احكام العقل والقدرة على ضبط النفس بالإضافة إلى الجوانب الصحية والبدنية ودورها في تقوية الأواصر الاجتماعية وتعميق الجانب الوطني"، مشيرة أن تلك الرياضة ازدهرت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، لتصبح أبوظبي عاصمة العالم لهذه الرياضة، وتتبوأ الإمارات مكانة متميزة في بطولات الجوجيتسو .

أوضحت أن رياضة الجوجيتسو أصبحت من أكثر الرياضات شعبيةً في الامارات، معربةً عن أملها فى أن تسهم هذه البطولة في انتشار الجوجيتسو في مصر بل في المنطقة والعالم.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث