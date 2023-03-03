اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 أدبي والذي راعي الفارق الزمني بين المواد الدراسية والمزمع أن يبدأ يوم 12 يونيو 2023 ويستمر حتى يوم 9 يوليو المقبل وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 المعتمد رسميا من الوزارة.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 أدبي

ينطلق مارثون الامتحانات لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية والعلمية للعام الدراسي الحالي 2022-2023 يوم الاثنين الموافق 12 يونيو 2023 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالفعل الجدول النهائي المعتمد لامتحانات وجاء جدول طلاب الشعبة الدبية كما يلي:-

يوم الاثنين 12 يونيو 2023 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأحد 18 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة الإجنبية الثانية.

يوم الأحد 25 يونيو 2023 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الأحد 2 يوليو 2023 امتحان مادة التاريخ.

يوم الخميس 6 يوليو 2023 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأحد 9 يوليو 2023 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الخميس 13 يوليو 2023 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

جدول امتحانات 3 ثانوي 2023 علمي

زاد البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 أدبي وعلمي وجاء كما يلي:-

يوم الاثنين 12 يونيو 2023 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم الأحد 18 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم الأحد 25 يونيو 2023 امتحان مادة الكيمياء.

يوم الأحد 2 يوليو 2023 امتحان مادة الفيزياء.

يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا).

يوم الخميس 6 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.

يوم الأحد 9 يوليو 2023 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل.

يوم الثلاثاء 11 يوليو 2023 امتحان مادة الديناميكا.

يوم الخميس 13 يوليو 2023 امتحان مادة الأحياء ومادة الجبر والهندسة.

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