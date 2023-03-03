أشرف زكى يلتقط صورًا مع «أسد» فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية

شارك الدكتور أشرف زكي في انتخابات نقابة المهن التمثيلية المقامة الآن بنادي النقابة، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءًا.

والتقط "زكي" صورًا مع عدد من نجوم الفن برفقة أسد صغير.

وحضر إلى مقر النقابة عدد كبير من الفنانين أبرزهم أحمد السعدني وغادة عادل وعبدالله مشرف ولطفي لبيب.

وشارك خلال الساعات الأولى من التصويت عدد كبير من الفنانين ومنهم نهال عنبر وأحمد بدير وإيهاب فهمي وزوجته الفنانة يسرا وجيه، والفنان مجدي فكري، والفنان أشرف طلبة، وأيمن عزب عضو مجلس النقابة، ومجدي صبحي، وسلوى عثمان، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات نقابة المهن التمثيلية التي يتنافس عليها عدد من الفنانين، على مقعد النقيب وعضوية المجلس بانتخابات التجديد النصفي والمُقامة داخل نادى النقابة.

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