الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قنوات عرض مسلسل سره الباتع.. ونجوم الفن المشاركين في العمل

مسلسل سره الباتع
مسلسل سره الباتع

زاد البحث عن قنوات عرض مسلسل سره الباتع عبر المنصات الإلكترونية عقب طرح البوستر الدعائي للمسلسل خلال الأسبوع الماضي، حيث تصدر المسلسل كافة محركات البحث خاصة وانه يجمع العديد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي حيث من المتوقع أن يسيطر على نسب المشاهدة خلال الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان المبارك.

قنوات عرض مسلسل سره الباتع

طرحت مجموعة قنوات ON ومنصة Wacht It الإلكترونية البوستر الدعائي للمسلسل الرمضاني سره الباتع بطولة الفنانة حيث جمع البوستر الأول كافة أبطال العمل الفني فيما أصدر بوستر دعائي لكل فنان بمفردة حتى وصل عدد البوسترات الدعائية للمسلسل نحو 47 بوستر.

المسلسل عن رواية تحمل نفس الاسم لرواية للكاتب الراحل يوسف إدريس حيث يضم أكثر من 60 نجم رئيسي من نحوم الفن ونحو 600 فنان في أدوار ثانوية وفرعية ومن المتوقع عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2023 حيث يعكف فريق العمل على تصوير أحداث المسلسل للانتهاء منه قبل بداية الشهر الفضيل.

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أحداث مسلسل سره الباتع 

المسلسل الرمضاني سره باتع دراما عصرية تاريخية أحداثها تدور بين زمنين العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 حيث أكد النجوم المشاركين في العمل الفني أنه من نوعية الأعمال الدرامية التي تعيش مع المشاهدين لسنوات طويلة ومختلف تماما عن الأعمال الدرامية التي تعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل.

سره الباتع قصة قصيرة ضمن عن رواية للكاتب الراحل " يوسف إداريس " تضم 7 قصص تدور حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام السلطان حامد الموجود في إحدى قرى الريف المصري ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر.

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أبطال مسلسل سره الباتع 

قنوات عرض مسلسل سره الباتع وأبطال الفن المشاركين في العمل المسلسل بطولة أحمد السعدني وحنان مطاوع وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله وأحمد توفيق وحسين فهمي ومنه فضالي وأحمد عبد العزيز ومحمود قابيل وعايدة رياض وخالد سرحان ونجلاء بدر وأيمن عزب وريم مصطفى وشمس الكويتية.

 

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