الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عبد العزيز مخيون يكشف تفاصيل شخصيته فى مسلسل «سوق الكانتو»

مسلسل سوق الكانتو
مسلسل سوق الكانتو

كشف الفنان عبدالعزيز مخيون، تفاصيل  مسلسله الرمضاني الجديد "سوق الكانتو"، قائلاً: "إنه يتحدث عن فترة الأربعينيات في مصر، وكفاح رجل جاء من الصعيد، رجل عصامي بنى نفسه بنفسه، حتى أصبح أكبر معلم في سوق الكانتو". 

وأضاف عبدالعزيز مخيون، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني: أنا أجسد شخصية هذا الرجل، الذي يمتلك أولاد وأحفاد ويدخل في صراعات بالسوق، ولديه حفيد مقرب إليه ويدعى "طه" والذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة، الذي تربطه به علاقة قوية، لكن طه يترك السوق ويذهب إلى الإسكندرية ويخوض مغامرات.

وأوضح أن المسلسل يقدم قطعة من المجتمع المصري في فترة الأربعينات والإحتلال البريطاني.

قصة مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

المسلسل بطولة كلا من أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب وكمال أبو رية وسلوى عثمان وعبد العزيز مخيون والمسلسل الجديد من تأليف هاني سرحان ومن إخراج حسين المنباوي.

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