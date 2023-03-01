أحمد عبدالعزيز: شخصيتى فى «سره الباتع» صادمة للجمهور

كشف الفنان أحمد عبدالعزيز عن كواليس وتفاصيل مشاركته في مسلسل "سره الباتع" المقرر عرضه في رمضان 2023.

وقال عبدالعزيز، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "DMC "، مساء الأربعاء، إن مسلسل سره الباتع قصة يوسف إدريس وسيناريو وإخراج خالد يوسف.

وأضاف أن سره الباتع عمل درامي ضخم يتناول أحداثًا في العصر الحديث والقديم، مشيرًا إلى أن المسلسل يربط بين فترة الحملة الفرنسية على مصر وفترة أعوام 2011 و2013 و2013.

وتابع: "أقدم شخصية قد تكون صادمة للجمهور، وهي شخصية مختلفة عن كافة الأدوار التي قدمتها في أعمال درامية أخرى".