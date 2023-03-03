لافروف يبحث مع نظيره الأرمينى تطبيع العلاقات الأرمينية الأذربيجانية

التقى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، نظيره الأرميني «أرارات ميرزويان» على هامش منتدى ريسينا للحوار المنعقد في نيودلهي.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، تكثيف الجهود لتطبيع العلاقات الأرمينية الأذربيجانية، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الروسية.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم، إلى أن المحادثات التي عُقدت في نيودلهي عقدت في جو ودي، وجرى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وفقًا لما أوردته قناة روسيا اليوم.

وأضاف بيان الخارجية الروسية أنه خلال اللقاء تم تحديد الحاجة الملحة لتكثيف الجهود على جميع مسارات التطبيع الأرميني الأذربيجاني وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بتاريخ 9 نوفمبر 2020، 11 يناير و26 نوفمبر 2021، و31 أكتوبر 2022.

كما ناقش الطرفان خلال اللقاء قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي، وبحثا أطر ونهج تعزيز التعاون المشترك على المنصات الدولية، وفقًا لبيان الخارجية الروسية.