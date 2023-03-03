الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لافروف يبحث مع نظيره الأرمينى تطبيع العلاقات الأرمينية الأذربيجانية

لافروف ونظيره الأرمنى
لافروف ونظيره الأرمنى

التقى وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، نظيره الأرميني «أرارات ميرزويان» على هامش منتدى ريسينا للحوار المنعقد في نيودلهي.

وبحث الطرفان خلال اللقاء، تكثيف الجهود لتطبيع العلاقات الأرمينية الأذربيجانية، وفقًا لبيان وزارة الخارجية الروسية.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم، إلى أن المحادثات التي عُقدت في نيودلهي عقدت في جو ودي، وجرى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، وفقًا لما أوردته قناة روسيا اليوم.

وأضاف بيان الخارجية الروسية أنه خلال اللقاء تم تحديد الحاجة الملحة لتكثيف الجهود على جميع مسارات التطبيع الأرميني الأذربيجاني وفقًا للاتفاقيات المبرمة بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بتاريخ 9 نوفمبر 2020، 11 يناير و26 نوفمبر 2021، و31 أكتوبر 2022.

كما ناقش الطرفان خلال اللقاء قضايا الساعة على جدول الأعمال الثنائي، وبحثا أطر ونهج تعزيز التعاون المشترك على المنصات الدولية، وفقًا لبيان الخارجية الروسية.

وزير الخارجية الروسي نيودلهي منتدى ريسينا للحوار العلاقات الأرمنية الأذربيجانية أرمينيا روسيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

«التخطيط»: 4.7 مليار جنيه لتنفيذ 277 مشروعًا تنمويًا فى قنا

لافروف يبحث مع نظيره الأرمينى تطبيع العلاقات الأرمينية الأذربيجانية

كشف لغز تعدى 4 على مواطن فى الجيزة

وزير قطاع الأعمال: مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين

«صحة الغربية» تبدأ تشغيل التجريبي لوحدة بنا أبو صير بسمنود

«مصايف الإسكندرية»: عودة الأمواج لطبيعتها بعد أيام من انحسار مياه البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب الولايات المتحدة بمنع سموتريتش من دخول أراضيها

مصر تدين تصريحات وزير إسرائيلى: تحريض خطير ويفتقر للمسئولية

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة