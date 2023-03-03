جدول ترتيب الدوري المصري 2023.. وموعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يبحث عشاق رياضة كرة القدم عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية الـ 64 حتى مباريات الأسبوع العشرين وموعد مباريات اليوم الجمعة 3 مارس وكيفية ضبط قنوات أون نايم سبورت عبر نايل سات والتي تعرض كافة مباريات البطولة بشكل حصري.

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

جاء ترتيب الفرق الرياضية المشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي الذي انطلق في شهر أكتوبر الماضي كما يلي :-

الأهلي 40 نقطة بيراميدز 38 نقطة فيوتشر 38 نقطة الاتحاد السكندري 36 نقطة الزمالك 32 نقطة المقاولون العرب 32 نقطة غزل المحلة 27 نقطة فاركو 26 نقطة أسوان 25 نقطة سموحة 24 نقطة المصري البورسعيدي 22 نقطة سيراميكا كليوباترا 21 نقطة طلائع الجيش 17 نقطة إنبي 17 نقطة الداخلية 16 نقطة حرس الحدود 15 نقطة الإسماعيلي 14 نقطة البنك الأهلي 14 نقطة

موعد مباراة الزمالك و بيراميدز في الدوري المصري

يلتقي نادي الزمالك بنادي بيراميدز في منافسات الأسبوع العشرين من الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64 اليوم الجمعة الموافق 4 مارس 2023 في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت تونس والجحزائر والمغرب والساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر والسودان وجنوب إفريقيا والأردن.

والساعة الثامنة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر والبحرين والكويت وعمان والساعة التاسعة مساءا بتوقيت دولة الإمارات المتحدة وكان قد حصد الفريق الأبيض اللقب في آخر موسمين فيما احتل نادي بيرانيدز المركز الثاني في الموسم الماضي والأهلي المركز الثالث.

موعد مباراة فيوتشر والإسماعيلي في الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري وموعد مباراة فيوتشر والإسماعيلي من أهم ما يطرحه المشاهدين عبر المنصات الإلكترونية مؤخرا حيث تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا وتعرض عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز بشكل حصري ويمكن ضبط ترددها عبر 11681 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500.

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