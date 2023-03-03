الجمعة 03 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

جدول ترتيب الدوري المصري 2023.. وموعد مباراة الزمالك وبيراميدز

الدوري المصري
الدوري المصري

يبحث عشاق رياضة كرة القدم عن جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في نسخته الحالية الـ 64 حتى مباريات الأسبوع العشرين وموعد مباريات اليوم الجمعة 3 مارس وكيفية ضبط قنوات أون نايم سبورت عبر نايل سات والتي تعرض كافة مباريات البطولة بشكل حصري.

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

جاء ترتيب الفرق الرياضية المشاركة في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي الذي انطلق في شهر أكتوبر الماضي كما يلي :-

  1. الأهلي 40 نقطة
  2. بيراميدز 38 نقطة
  3. فيوتشر 38 نقطة
  4. الاتحاد السكندري 36 نقطة
  5. الزمالك 32 نقطة
  6. المقاولون العرب 32 نقطة
  7. غزل المحلة 27 نقطة
  8. فاركو 26 نقطة
  9. أسوان 25 نقطة
  10. سموحة 24 نقطة
  11. المصري البورسعيدي 22 نقطة
  12. سيراميكا كليوباترا 21 نقطة
  13. طلائع الجيش 17 نقطة
  14. إنبي 17 نقطة
  15. الداخلية 16 نقطة
  16. حرس الحدود 15 نقطة
  17. الإسماعيلي 14 نقطة
  18. البنك الأهلي 14 نقطة

هتافات الجمهور لبركات وسعد سمير قبل مباراة اليوم فى «كابيتانو مصر»

رسميًا.. مباراة الزمالك ضد الترجى التونسى على ملعب برج العرب

موعد مباراة الزمالك و بيراميدز في الدوري المصري

يلتقي نادي الزمالك بنادي بيراميدز في منافسات الأسبوع العشرين من الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64 اليوم الجمعة الموافق 4 مارس 2023 في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت تونس والجحزائر والمغرب والساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر والسودان وجنوب إفريقيا والأردن.

والساعة الثامنة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية ودولة قطر والبحرين والكويت وعمان والساعة التاسعة مساءا بتوقيت دولة الإمارات المتحدة وكان قد حصد الفريق الأبيض اللقب في آخر موسمين فيما احتل نادي بيرانيدز المركز الثاني في الموسم الماضي والأهلي المركز الثالث.

txt

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة

txt

اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى

موعد مباراة فيوتشر والإسماعيلي في الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري وموعد مباراة فيوتشر والإسماعيلي من أهم ما يطرحه المشاهدين عبر المنصات الإلكترونية مؤخرا حيث تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا وتعرض عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز بشكل حصري ويمكن ضبط ترددها عبر 11681 واستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 ومعدل الترميز 27500.

اقرأ أيضا 

استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الزمالك 2023

جدول ترتيب الدوري المصري ترتيب الدورى المصرى الدورى المصرى بطولة الدوري المصري موعد مباراة الزمالك و بيراميدز مباراة الزمالك

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

الأكثر قراءة

«التخطيط»: 4.7 مليار جنيه لتنفيذ 277 مشروعًا تنمويًا فى قنا

لافروف يبحث مع نظيره الأرمينى تطبيع العلاقات الأرمينية الأذربيجانية

كشف لغز تعدى 4 على مواطن فى الجيزة

وزير قطاع الأعمال: مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين

«صحة الغربية» تبدأ تشغيل التجريبي لوحدة بنا أبو صير بسمنود

«مصايف الإسكندرية»: عودة الأمواج لطبيعتها بعد أيام من انحسار مياه البحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

خالد حريب

حرصًا على نقابة الأطباء

محمد عبدالعزيز

استمعوا لآخر المتحدثين

د هند جاد

قبضة يدى.. التى لن تستطيع تجاهلها

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب الولايات المتحدة بمنع سموتريتش من دخول أراضيها

مصر تدين تصريحات وزير إسرائيلى: تحريض خطير ويفتقر للمسئولية

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة