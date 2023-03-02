الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

توك شو

هتافات الجمهور لبركات وسعد سمير قبل مباراة اليوم فى «كابيتانو مصر»

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

احتفل جمهور برنامج "كابيتانو مصر"، بكابتن محمد بركات، نجم النادي الأهلي منتخب مصر السابق، وسعد سمير مدافع فريق فيوتشر.

وقام محمد بركات بتحية الجمهور بعد الهتاف له وكذلك سعد سمير، قبل بدء مباراة الإياب الليلة بين فريقي "بوبو"، بقيادة كابتن أحمد الكاس، وفريقي "على أبو جريشة"، بقيادة كابتن محمد اليماني.

إنذار كابتن اليماني

وشهدت الدقائق الأولى للمباراة احتساب ركلة جزاء على فريق "علي أبو جريشة"، ولكن كابتن اليماني اعترض عليه مما دعا الحكم لإخراج كارت أصفر له، وتراجع الحكم عن احتساب ركلة الجزاء.

وعلق كابتن محمد بركات ساخرًا على عصبية "اليماني"، وقال لسعد سمير: "لو دخل فيه جول هيضربك".

كابيتانو مصر الهتاف محمد بركات سعد سمير مباراة ركلة جزاء إنذار كابتن اليماني

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