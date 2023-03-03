تداول 18 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 8 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و891 شاحنة، و121 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 9000 طن بضائع، و522 شاحنة، و77 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 369 شاحنة، و44 سيارة.

واستقبل ميناء سفاجا اليوم 3 سفن وهي دليلة، بوسيدون إكسبريس والحرية، بينما تغادر السفينة "AFRICAN HERON" فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس، وغادرت السفن الثلاث وهي دليلة، بوسيدون اكسبريس، الحرية، كما تم تداول 2900 طن بضائع عامة ومتنوعة و230 شاحنة بميناء نويبع.

واستقبل الميناء اليوم، السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحت مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا، بريدج، آيلة، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1640 راكبًا بموانئها.