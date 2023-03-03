الجمعة 03 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات بصعود قطاع التكنولوجيا

الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الجمعة، مدعومة بصعود أسهم قطاع التكنولوجيا سريع التأثر بحركة الفائدة مع إقبال المستثمرين على الأصول مرتفعة المخاطر بعد تصريحات من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي عن احتمال أن يتوقف البنك المركزي الأمريكي مؤقتا عن تشديد السياسة النقدية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة في مستهل التعاملات مع صعود المؤشر الفرعي لقطاع التكنولوجيا 1.3 بالمئة.

وتعززت معنويات المستثمرين الليلة الماضية بعدما قال رافائيل بوستيتش رئيس بنك الاحتياطي في أتلانتا إنه يفضل زيادة الفائدة بوتيرة "بطيئة ومطردة" في المرحلة المقبلة والتوقف عن رفعها بحلول منتصف الصيف أو أواخره.

وارتفع مؤشر قطاع التعدين 1.3 بالمئة وسط توقعات بأن يؤدي رفع القيود المرتبطة بكورونا في الصين إلى ارتفاع الطلب وذلك بعدما أظهرت بيانات تحسن الظروف الاقتصادية في البلاد.

وقفز سهم لوفتهانزا 4.4 بالمئة بعدما تحولت شركة الطيران الألمانية إلى الربحية في 2022 مدعومة بارتفاع قوي للطلب على السفر الجوي.

الأسهم الأوروبية أسهم قطاع التكنولوجيا الاحتياطي الاتحادي المركزي الأمريكي السياسة النقدية

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وائل لطفي

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