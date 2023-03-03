الجمعة 03 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

وزير الأوقاف يؤدى خطبة الجمعة بمسجد سيدى عبدالرحيم القنائى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة صلاة الجمعة من مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي بمحافظة قنا، وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في خدمة بيوت الله- عز وجل- مبنى ومعنى، بحضور اللواء أ.ح أشرف الداودي، محافظ قنا، عقب افتتاح مسجد ناصر، بعد انتهاء أعمال صيانته وتطويره.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك طفرة تاريخية غير مسبوقة في الخطاب الديني الرشيد، لأن الدولة بكل مقوماتها تدعم الفكر والخطاب الوسطي، ومن هنا فإن الأمانة عظيمة، وليس هناك عذر لمتأخر، وعلينا أن نكثف أعلى درجات التكثيف في الحملات والأنشطة الدعوية، وحملات التنظيف، وحملات الصيانة، وحملات الإحلال والتجديد والتي تعتبر غير مسبوقة.

وأوضح وزير الأوقاف، خلال لقائه بالمستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، وقيادات الدعوة بديوان عام المحافظة، أن ما تم في عهد الرئيس من إحلال وتجديد وصيانة المساجد بلغ أكثر من عشرة آلاف وستمائة مسجد، بالإضافة إلى مساجد آل البيت، وهذه الإنجازات تتم على أعلى مستوى.

وتابع وزير الأوقاف متمنيا أن يكون شهر رمضان هذا العام من أفضل الشهور في تاريخ مصر في شهر رمضان إن لم يكن أفضلها على الإطلاق، لافتا أن وزارة الأوقاف سمحت بفتح أكثر من 11 ألف مسجد للتهجد هذا العام، وأكثر من 6 آلاف مسجد للاعتكاف.

وأكد جمعة  الاهتمام بنظافة المساجد، داخليًا وخارجيًا، قائلا إن خدمة بيوت الله عز وجل شرف لنا، ولأن النظافة عنوان الصدق في الدعوة، ونظافة المسجد تعطي للمصلي جانبًا من الراحة النفسية.

من جهته، رحب  المستشار مصطفى محمد ألهم، محافظ الأقصر، بالدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، معربًا عن شكره للتعاون الوثيق بين وزارة الأوقاف ومحافظة الأقصر، على كافة المستويات، وعن سعادة المحافظة بتشريف  الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وأشاد محافظ الأقصر بعناية الأوقاف البالغة بنشر الفكر الوسطي المستنير وعمارة بيوت الله (عز وجل)، مثمنًا جهود أئمة أوقاف الأقصر في أداء دورهم الدعوي على أكمل وجه.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأوقاف السيسي بيوت الله الخطاب الدينى

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