المؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى في نحو 3 أشهر

أغلق المؤشر نيكي للأسهم اليابانية عند أعلى مستوى في حوالي ثلاثة أشهر اليوم الجمعة بعدما أنهت الأسهم الأمريكية التعاملات مرتفعة خلال الليل.

وارتفع المؤشر نيكي 1.56 بالمئة ليغلق عند 27927.47 نقطة، مسجلا أعلى مستوياته منذ 15 ديسمبر ومحققا أكبر مكاسب يومية منذ 18 يناير.

وارتفع المؤشر 1.73 بالمئة هذا الأسبوع.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25 بالمئة إلى 2019.52 لتبلغ مكاسبه 1.57 بالمئة هذا الأسبوع.

وقال جون موريتا المدير العام لقطاع الأبحاث في تشيباجين لإدارة الأصول: "مكاسب الأسهم اليابانية مبررة لأنها تستفيد من تعافي الاقتصاد الصيني. وسيستفيد الاقتصاد الياباني أيضا من وفود السائحين الصينيين على اليابان".

وأضاف: "لكن مكاسب اليوم ربما تكون كبيرة للغاية. كما أن وول ستريت كانت قوية جدا الليلة الماضية. ربما ساد تفاؤل أكبر من اللازم بين المستثمرين بشأن توقعات رفع الفائدة في الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق، تراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية بنحو اثنين بالمئة، إذ عوض انتعاش نشاط المصانع في الصين تأثير المخاوف المتصاعدة حيال زيادة مخزونات الخام الأمريكية واحتمال رفع أسعار الفائدة في أوروبا.

وبحلول الساعة 0147 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 84.36 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا، أو 0.5 بالمئة أيضا، إلى 77.75 دولار للبرميل.

وعلى الرغم من انخفاضه اليوم الجمعة، ارتفع خام برنت بنحو 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع وهو في طريقه لتسجيل ثاني مكسب أسبوعي، في حين قفز الخام غرب تكساس الوسيط نحو اثنين بالمئة، بعد خسارة ضئيلة في الأسبوع السابق، بفضل الآمال في نمو قوي لطلب الوقود بالصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

ونما نشاط التصنيع في الصين الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، مما يعزز توقعات انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد إلغاء قيود مكافحة كوفيد-19 الصارمة.

ومن المتوقع أن تسجل واردات الصين المنقولة بحرا من النفط الروسي مستوى قياسيا مرتفعا هذا الشهر مع استفادة المصافي من الأسعار المنخفضة.

وأدت تصريحات أدلى بها رافائيل بوستيك رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا وقال فيها إنه يجب على البنك المركزي الأمريكي مواصلة رفع أسعار الفائدة بزيادة "ثابتة" بمقدار ربع نقطة مئوية، لتهدئة المخاوف في الولايات المتحدة وساعدت في دعم أسعار النفط أمس الخميس حتى بعد بيانات البطالة القوية.