بمشهد من «سك على بناتك».. يارا حسام تبهر لجنة تحكيم «الدوم»

أبهرت المتسابقة يارا حسام، محافظة الإسكندرية، لجنة تحكيم "الدوم" عن فئة التمثيل، والمتمثلة في الفنانة يسرا، المخرجة كاملة أبو ذكري، المخرج بيتر ميمي، من خلال مشهد من مسرحية "سك على بناتك".

فئة التمثيل

وحرصت الفنانة يسرا على إيقاف المتسابقة بمنتصف المشهد، معبرة: "أنتي بتقدمي مشهد إن فوزية زعلانة من حنفي ومش عاوزة ترجع له، أنا عاوزة عكس المشهد تمامًا وتكون فوزية بتحب حنفي"، وبالفعل تألقت المتسابقة يارا حسام في تنفيذ ما طلبته الفنانة يسرا بشكل لحظي.

وعلق المخرج بيتر ميمي: "تحفة يا يارا تحفة"، بينما قالت كاملة أبو ذكري: "اختيار مشهد لسناء يونس اختبار صعب جداً عليكي لأن الست دي كانت عظيمة".

“الدوم”

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

ويعرض الموسم الثاني على قناة dmc، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء، من تقديم شريف نور الدين ونهى درويش.