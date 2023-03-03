الجمعة 03 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

يسرا لمتسابقة «الدوم»: كان ممكن تلعبى الدور بمفتاح وإحساس تانى

حنان سعيد
حنان سعيد

قدمت المتسابقة حنان سعيد، محافظة أسوان، مشهد تمثيلي أمام لجنة تحكيم "الدوم" عن فئة التقديم التلفزيوني، والمتمثلة في الفنانة الكبيرة يسرا، المخرج بيتر ميمي، المخرجة كاملة أبو ذكري، وعقب انتهاء المشهد وجهت لها لجنة التحكيم بعض الملاحظات.

 

فئة التمثيل

علقت المخرجة كاملة أبو ذكري على أداء المتسابقة، قائلة:" معجبة بيكي جداً كا وجه جديد ومختلف على السينما.

 

بينما قال المخرج بيتر ميمي :"المشهد كان محتاج إحساس مختلف بجانب تغيير طبقة الصوت، وأضافت يسرا "كان ممكن تلعب الدور بمفتاح تاني وإحساس تاني".

 

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

 

"الدوم" 

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

 

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من ابناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

يسرا كاملة أبو ذكري حنان سعيد فئة التمثيل الدوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل المنيا

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