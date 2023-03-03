أى بى سى: مصر تخطط للاستفادة من الاكتشافات الأثرية القديمة الجديدة لجذب السياح

قالت شبكة "أي بي سي" الأمريكية، إن مصر تهدف إلى الاستفادة من الاكتشافات الاثرية القديمة الجديدة لجذب السياح.

وقالت الشبكة في تقريرها أعلن وزير السياحة والآثار، الخميس، عن اكتشاف ممر مخفي بطول تسعة أمتار داخل الهرم الأكبر بالجيزة، ولم تُعرف على الفور وظيفة الممر داخل هرم خوفو ، أكبر أهرامات الجيزة، لكن المسؤولين قالوا إنه قد يؤدي إلى مزيد من الاكتشافات.

وأضاف، تم التوصل إلى هذا الاكتشاف من قبل باحثين من مشروع مسح الهرم ، وهي مهمة دولية تستخدم منذ عام 2015 طرقًا حديثة - بما في ذلك الماسحات الضوئية والتصوير الحراري بالأشعة تحت الحمراء - لفحص الهيكل الداخلي للهرم.

وقال مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار في موقع الهرم ، إن السقف الجملوني للنفق السري يشير إلى أنه تم بناؤه لتخفيف الحمل عن الهيكل.

وأضاف: "لكن هناك علامة استفهام كبيرة معلقة حول ما إذا كان هذا الممر قد تم إنشاؤه لتخفيف الوزن عن المدخل الرئيسي أو تخفيف الحمل على مساحة لم يتم اكتشافها بعد، وان مسح العمل سيستمر لكشف المزيد من الأسرار."

قالت الشبكة إن الهرم الأكبر هو آخر عجائب العالم القديم الباقية، وتم بناؤه كمقبرة ملكية منذ حوالي 4500 عام في عهد الفرعون خوفو.

وتهدف مصر إلى الاستفادة من الاكتشافات القديمة الجديدة لجذب السياح ، وهي مصدر رئيسي للعملات الأجنبية والوظائف التي تضررت بشدة من جائحة COVID-19 وكذلك عدم الاستقرار في أعقاب ثورة 2011.

من جانبه، قال موقع "ترافل ويكلي" الأمريكي المعني بالسفر والسياحة، إن مصر وجهة رائعة لقضاء العطلات وقيمة رائعة.

وأشار الموقع في تقرير، إلى أن شركة "توي" البريطانية للسياحة والسفر "TUI UK"، وإحدى شركات السفر الرائدة في العالم، تعمل على توسيع برنامج العطلات الخاص من جاتويك إلى مرسى علم ضمن برنامج العطلات الشتوية التي تهدف إلى الاستمتاع بدفء حرارة الشمس في مصر.