في هذا الموعد.. رابطة الأندية تعلن عن مؤجلات ونهائي كأس مصر

استقرت لجنة المسابقات برابطة الأندية على الإعلان عن موعد مباراة نهائي كأس مصر والمؤجلات الخاصة بمباريات الدوري عقب انتهاء مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وتقرر تأجيل نهائي كأس مصر الذي يجمع الأهلي وبيراميدز والذي كان محددًا له 3 فبراير المقبل لموعد يحدد فيما بعد؛ بسبب مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

كان عامر حسين، عضو اتحاد الكرة، المشرف على المسابقات، أكد أنه سيتم الإعلان عن الموعد الجديد لنهائي كأس مصر مع المؤجلات الخاصة بالأهلي لارتباطه بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

ووصل الأهلي لنهائي كأس مصر بعد الفوز على سموحة 3 / 1، بينما فاز بيراميدز على الزمالك بضربات الترجيح.