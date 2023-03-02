الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خبير اقتصادي: قرارات الرئيس تعكس إدراكه لحجم التحديات في مواجهة المواطن

أبوبكر الديب
أبوبكر الديب

رحب الخبير الاقتصادي أبوبكر الديب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدني للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي وأصحاب المعاشات، إضافًة إلى  دعم المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة”.

وأكد "الديب"  في تصريحات لـ"الدستور" أن هذه القرارات أدخلت السرور علي المواطنين وخاصة محدودي الدخل منهم، وجعلتهم أقدر علي مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي أنتجتها الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن كلمة الرئيس السيسي تعكس إحساس القيادة السياسية بمعاناة المواطن.

وأشاد “الديب" بمساعي الدولة المستمرة لتحسين حياة المواطن من خلال زيادة مخصصات تنمية المعيشة سواء المرتبات أو دعم السلع بجانب برامج الحماية الاجتماعية وكذلك توجيه تمويلات ومبالغ بالموازنة لزيادة المعاشات وبرامج دعم الرعاية الصحية . 

الاقتصادية الحماية الاجتماعية الرعاية الصحي العاصمة المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة تحسين حياة المواطنين زيادة المعاش

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