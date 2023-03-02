بنزيما وفينسيوس يقودان هجوم الريال أمام برشلونة الليلة

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه الذي سيواجه برشلونة، في بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة، على ملعب سانتياجو برنابيو في العاشرة مساء اليوم، بذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

ويقود كريم بنزيما هجوم ريال مدريد في مباراة اليوم وبجواره فينسيوس جونيور، وفريدريكو فالفيردي.

وجاء تشكيل ريال مدريد على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجير، ناتشو فيرنانديز.

وسط الملعب: إدواردو كامافينجا، توني كروس، لوكا مودريتش.

الهجوم: فينسيوس جونيور، كريم بنزيما، فريدريكو فالفيردي.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: أندريه لونين، لويس لوبيز، خيسوس فاييخو، ألفارو أودريوزولا، لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، داني سيبايوس، إدين هازارد، ألفارو رودريجز، ماريانو دياز، رودريجو جويس.

وبدأ ريال مدريد مشواره في البطولة بالفوز على فريق كاسيرينيو بهدف دون رد في دور الـ32، ثم تجاوز فريق فياريال في دور الـ16 بثلاثة أهداف لهدفين، وبعده فاز على أتلتيكو مدريد في الدور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فيما انتصر برشلونة على فريق إنتر سيتي في دور الـ32 بأربعة أهداف لثلاثة، ثم تخطى أتلتيكو سبتة في دور الـ16 بخمسة أهداف دون رد، وبعده انتصر على ريال سوسيداد في دور ربع النهائي بهدف دون رد.

ويسعى فريق ريال مدريد، تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

في المقابل، يرغب فريق برشلونة، تحت قيادة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، وتكرار سيناريو الفوز، من أجل التأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.