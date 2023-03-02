الجمهور يترقب «الكتيبة 101»: تضحيات الجيش أعادت التنمية لسيناء

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجى، البوستر الأول من مسلسل «الكتيبة ١٠١» عن بطولات القوات المسلحة والصاعقة وأبطال الكتيبة ١٠١ فى مواجهة الإرهاب فى سيناء، الذين أعادت تضحياتهم قاطرة التنمية إلى أرض الفيروز بعد القضاء على الإرهاب الأسود.

وظهر النجمان آسر ياسين وعمرو يوسف على صدارة البوستر الجديد للعمل، ما جذب الجمهور الذى أعاد مشاركة الصورة على مواقع التواصل الاجتماعى، تعبيرًا عن سعادته باستمرار الأعمال الوطنية التى تمجد الأبطال والشهداء، وتعطى المزيد من الأمل فى مواجهة أهل الشر.

ويشارك فى بطولة العمل عدد كبير من النجوم منهم خالد الصاوى ووليد فواز، وهو من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.