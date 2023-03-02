الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السوداني: يجب أخذ التدابير لمواجهة التغيرات المناخية وأزمة شح المياه

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

شدد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على ضرورة التدابير الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية وأزمة شح المياه.
وقال في بيان رسمي، إن" السوداني ترأس الجلسة الأولى للجنة الوطنية العليا للمياه، بحضور وزراء الموارد المائية والإعمار والإسكان والبلديات والزراعة والبيئة، وأمين عام مجلس الوزراء، والمديرين العامين في الوزارات القطاعية، وممثلين عن هيئة المستشارين.
وشهدت الجلسة بحسب البيان "مناقشة الشحة المائية في العراق وآثارها على الواقعين الإنساني والزراعي، وآليات دعم وزارة الموارد المائية في خططها المعدة لمعالجة شح المياه، فضلاً عن مناقشة الجهود الدبلوماسية في هذا الإطار".
وأكد السوداني أن "شح المياه أزمة عالمية، لا تقتصر على العراق فقط، كما يجب ألا تقتصر معالجتها على وزارة الموارد المائية، وهي تتطلب قرارات تنفذ بشكل سريع".
وأضاف تعتمد معالجات قانونية وتنفيذية،  على الحوار مع دول المنبع وعلى المصالح المشتركة، والتعاون مع المنظمات الدولية بهذا المجال".
ووجه السوداني بضرورة العمل على إدارة المياه بشكل مهني ومدروس، وأخذ التدابير الاحترازية لمواجهة التغيرات المناخية، والعمل على جملة من المعالجات الكفيلة بتخفيف أزمة شح المياه وتأثيراتها في الواقع الزراعي، بينها اللجوء إلى تقنية معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الري، وإزالة التجاوزات على مياه الأنهر.
وفقاً للبيان مناقشة الخطة الزراعية والعقبات التي تعتريها واتخاذ قرار بمنح قروض ميسرة للفلاحين الذين يستخدمون الآليات الحديثة بالري، من خلال اعتمادهم على الري بالرش والري بالتنقيط.

وتواجه العراق خلال هذه الفترة، ازمة كبيرة في التصحر والجفاف خاصة في نهري الفرات الذي يعد شريان الحياة لبعدين من العراقيين، وذلك بسبب ازمة تغييرات المناخ واليات الرش والتنقيط وازمات شح البلاد الذي يواجهها العراق مع الدول المجاورة خاصة إيران وتركيا، وفق وكالة الانباء العراقية.

العراق نهري الفرات الجفاف بغداد

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رسائل المنيا

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