الخميس 02 مارس 2023
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سياسي

جيهان مديح: زيادة الأجور والمعاشات تؤكد حرص الدولة على مساندة المواطن

الدكتورة جيهان مديح
الدكتورة جيهان مديح

أشادت الدكتورة جيهان مديح، بإجراءات الحماية الاجتماعية التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بالمنيا أثناء افتتاح مشروعات حياة كريمة الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات.

وأكدت رئيس حزب مصر أكتوبر، في تصريحات صحفية،  أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس تحرص على مساندة المواطنين ودعمهم بشتى الطرق.

وأوضحت «مديح»، أن مصر تسير على الطريق الصحيح والرئيس يقدر ما يتحمله المصريون من أجل رفعة الوطن.

وأضافت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الشعب المصري واع ويتفهم ما يمر به العالم من أزمات ويساند دولته وقيادته الحكيمة في هذه المرحلة الصعبة، مشيرة إلى أن مشروعات حياة كريمة وقرارات الدعم الاجتماعي رغم الظروف التي يمر بها العالم تدل على إصرار الرئيس بدعم مواطنيه ومساندتهم، قائلة: «السيسي أب لكل المصريين ويضع المواطن في أولى اهتماماته».

جدير بالذكر أن الرئيس أعلن زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023، وزيادة الحد الأدنى للأجور والعديد من إجراءات الحماية الاجتماعية.

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