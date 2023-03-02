الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الكوميديا تسيطر على البرومو الرسمى لمسلسل «مذكرات زوج» (فيديو)

مذكرات زوج
مذكرات زوج

طرحت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية البرومو الرسمي لمسلسل “مذكرات زوج” الذي يخوض بطولته الفنان طارق لطفي والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، وسيطرت عليه حالة من الكوميديا.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0928JvgHe8xT3BWW4VXX48WAy1hr87FGiRqXCUry222LbgvpL37Ta1KqHCfvuzH11l&id=617911081&mibextid=Nif5oz 

مسلسل "مذكرات زوج" مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته بجوار طارق لطفي كل من: عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور، خالد النبوي، سما إبراهيم، عمر الشناوي، سارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادي وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إذ تدور أحداثه في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر.

يذكر أن مسلسل "مذكرات زوج" يشهد التعاون الثاني الذي يجمع بين الفنانة التونسية عائشة بن أحمد مع الفنان طارق لطفي في الدراما بعدما قدما معا مسلسل "شهادة ميلاد" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وكان وقتها التجربة الثانية لعائشة بن أحمد في الدراما المصرية بعد "ألف ليلة وليلة".

وقدم طارق لطفي مسلسل "جزيرة غمام" في شهر رمضان الماضي، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي وبطولة طارق لطفي، مي عزالدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، وفاء عامر، محمد جمعة، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، هاجر الشرنوبي، ميار الغيطي، عايدة فهمي، إسلام حافظ، أحمد عبدالحميد، أحمد النجار، أحمد ماجد، وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبدالعزيز مخيون.

البرومو الرسمي إسلام حافظ الدراما المصرية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الفنان طارق لطفي الكوميديا المتحدة للخدمات الإعلامية رمضان الماضي

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وائل لطفي

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