الحركة الوطنية: قرارات الرئيس السيسي فى توقيتها وتدعم المواطن

أشاد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في توقيت غاية الأهمية خاصة بعد ارتفاع أسعار السلع والمحروقات.

وأكد رئيس الحركة الوطنية، في بيان له، أن قرار زيادة الأجور يؤكد أن الدولة تضع المواطن في أولى اهتماماتها، وأنها تحاول بكافة الطرق رفع الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، مهما كلف هذا القرار خزينة الدولة.

ودعا رؤوف السيد على المواطنين بالتماسك والالتفاف خلف قيادتهم السياسية من أجل عبور هذه الأزمة التي يعاني منها العالم كله جراء ما يشهده من صراعات أثرت على سلاسل الإمداد والسلع الاستراتيجية، وكذلك أسعار الطاقة بأنواعها.

وشدد على أن خطوة الزيادات شديدة الأهمية وجاءت في توقيت مناسب، حيث تسببت الأزمة الاقتصادية العالمية في زيادة الضغوط التي يواجهها المواطن بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل غير مسبوق، معتبرًا أن قرارات الرئيس تعكس الوعي بحقيقة المتغيرات الراهنة والسعي لملائمة الأجور مع ارتفاع معدلات التضخم، بما يمكنها من تخطي التحديات وسد احتياجاتها المواطن اليومية، والتي شملت زيادة الفئات المالية الممنوحة لبرامج تكافل وكرامة، بنسبة 25 %، فضلًا عن زيادة المعاشات.

وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، توجيهات بشأن التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، حيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

ثانياً: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة، وذلك على النحو التالي:

- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

ثالثاً:

زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم؛ لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.

رابعاً:

رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه؛ ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنوياً اعتباراً من أول أبريل 2023.

خامساً:

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهرياً، اعتبارًا من أول أبريل 2023.