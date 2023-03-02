الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

الوقاية من سرطان عنق الرحم في ندوة بجامعة بنها

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، الخميس، الدكتورة هالة عدلى حسين، سكرتير عام الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم والدكتور محمد إبراهيم العزب، رئيس الجمعية المصرية لمُنظار عنق الرحم والدكتورة هدى الجدعاني منسق الجمعية المصرية لعنق الرحم، وحضور د.أمانى إبراهيم رئيس فرع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة بالقليوبية.

جاء ذلك على هامش الندوة التى نظمتها الجامعة تحت عنوان الحماية والوقاية من سرطان عنق الرحم، بالتعاون مع الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة فرع القليوبية ، وكلية الزراعة بمشتهر.

وأكد سوسة أن جامعة بنها شاركت فى جميع المبادرات الصحية التي تبنتها الدولة برعاية الرئيس السيسى وأحدثت نقلة نوعية فى المجال الصحي، مشيرًا الى أن توفير الرعاية الصحية للمواطنين أصبحت فى مقدمة الاهتمامات الرئاسية، حيث أطلق رئيس الجمهورية 7 مبادرات صحية لتلبية احتياجات جميع أفراد المجتمع، وتقديم خدمة طبية متكاملة على أعلى مستوى من الجودة، وذلك تحقيقاَ لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، مضيفا أن الجامعة حريصة على دعم وتفعيل كافة المبادرات التى يتم تنفيذها لصالح المواطن المصري .

وخلال الندوة قام كل من الدكتورة هالة عدلى حسين والدكتور محمد ابراهيم العزب بإلقاء محاضرة للطلاب للتعرف على سرطان عنق الرحم ،وماهى أعراضه، وأسبابه، وعوامل الخطر منه، وكيفية التشخيص والوقاية منه.

الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة الجمعية المصرية لمنظار عنق الرحم الدكتور جمال سوسة الوقاية من سرطان عنق الرحم رئيس جامعة بنها سرطان عنق الرحم منظار عنق الرحم

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