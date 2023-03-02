الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

اقتصاد

خبير اقتصادي: الرئيس يؤكد مجددا على دعم المواطنين والحماية المجتمعية

علي الادريسي
علي الادريسي

قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تتحرك بصوره سريعه نحو خطوات الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وزيادة مساهمه قطاعي الصناعة والزراعة في الناتج المحلي الإجمالي والخطوات التنموية للدولة سواء على مستوى محافظات سيناء أو محافظات الصعيد التي كانت تعاني من تهميش عالي جدا، ولكن مع قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدأ بالاهتمام بجميع محافظات الصعيد ومنها افتتاحيات محافظة المينا اليوم.

وأضاف الإدريسي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن افتتاح مشروعات اليوم تؤكد على أن هناك مردورد إيجابي للمشروعات من الزراعة والصناعة والعمل على زيادة إنتاجنا منهم، والتي سوف تساهم بدورة في معالجة كثير من التحديات التي تواجه العالم في الوقت الحالي والسعي لمواجهة التضخم والعمل على وجود فرص تصديرية واستغلال فرص متاحه والمشاكل الاجتماعية التي تعاني منها بعض محافظات الصعيد مثل ارتفاع مستويات الفقر وضعف عمليات التنمية وهي خطوات جيدة تؤكد عليها الدولة.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه على مستوى الزراعة، تسعى الدولة لزيادة حجم المساحات المزروعة من السلع الغذائية والمحاصيل الأساسية مثل القمح والذرة وتقليل فاتورة الاستيراد.

وأوضح الدريسي أنه مع ارتفاع معدلات التضخم وقرار رفع أسعار المحروقات سيكون له مردود سلبي على معدلات التضخم، وهو ما واجهه الرئيس اليوم بالإعلان عن تقديم مزيد من الحوافزز وبرامج الحماية للمواطنين، برفع المرتبات منذ الشهر المقبل وبدء التطبيق على العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، وزيادة الحد الأدنى للأجور لنحو 3500 جنيه.

استيراد افتتاح مشروعات الاصلاح الاقتصادي الحماية المجتمعية الزراعة والصناعة

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