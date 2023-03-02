5 قرارات للرئيس السيسى للتخفيف عن المواطنين: يبدأ تنفيذها فى أبريل (إنفوجراف)

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، خلال افتتاحه عدة مشروعات تنموية في محافظة المنيا، عن خمسة قرارات تهدف إلى التخفيف عن المواطنين.

ووجه الرئيس السيسي، الحكومة، بإعداد حزمة لتحسين رواتب العاملين بالجهاز الإداري وأصحاب الكادرات الخاصة، بدءًا من أبريل المقبل، حيث شملت توجيهات الرئيس 5 قرارات حول أجور العاملين بالدولة، وأصحاب المعاشات، وكذلك المستفيدون من معاشات "تكافل وكرامة".

وشملت قرارات الرئيس السيسي الآتي: زيادة دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بقيمة بين 3500 جنيه شهريًا و7000 جنيه شهريًا.

وتضمنت قرارات الرئيس زيادة المعاشات لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15%، ورفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه لـ30 ألف جنيه، وزيادة الفئات المالية للمستفيدين من "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.