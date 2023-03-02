«الزراعة» تواصل متابعة القمح والمحاصيل الشتوية والزراعة التعاقدية في المنوفية

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة المستمرة لمحصول القمح خاصة خلال هذه الفترة من النمو حيث تم اليوم الخميس، المرور في محافظة المنوفية للوقوف على حالة النمو والمشاكل الخاصة بهذه المرحلة من الإصابات المرضية والحشرية كذلك لحضور ندوة حقلية مع المزارعين.

كذلك تفقد بعض من الحقول الإرشادية حيث يبلغ عدد الحقول بالمحافظة 411 حقل إرشادي منزرعة في مساحة 680 فدان بتعاون الإرشاد مع كلا من قسم بحوث القمح وجهاز تحسين الأراضي (مشروع ترشيد استخدام المياه في الري) وذلك في وجود لجنه تشمل الدكتور حاتم الحمادي رئيس الإدارة المركزية للإرشاد والدكتور حمدي هنداوي رئيس حمله القمح بمحافظة المنوفية، والجهاز الإرشادي بالمحافظة، وتبين من المرور عدم وجود إصابات مرضية وحشرية مؤثرة كما تم الاستماع للمزارعين ومطالبهم من خلال الندوة المقامة في الحقل وتم توضيح لهم أهمية الزراعة التعاقدية وجهود وزارة الزراعة في توفير التقاوي المعتمدة للمحاصيل المختلفة.