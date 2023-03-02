الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الطيران المدني يشهد مراسم تسليم أولى طائرات الشركة الوطنية مصر للطيران

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني مراسم احتفال الشركة الوطنية "مصر للطيران" باستلام أولى طائراتها من طراز إيرباص “A321 NEO” والتي وصلت إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من مطار هامبورج بألمانيا لتكون أولى شركات الطيران داخل قارة إفريقيا التي تضم هذه الطراز إلى أسطولها.  

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حضر مراسم الاحتفال الذي أقيم بصالة 4 بمطار القاهرة الدولى المهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وميكائيل هواري رئيس شركة إيرباص لإفريقيا والشرق الأوسط، ولفيف من قيادات الطيران المدني وممثلي السفارات البريطانية والألمانية والفرنسية وممثلي شركتي إيرباص وبعض من الشخصيات الهامة والقيادات الأمنية بمطار القاهرة.

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تتميز الطائرة الجديدة "A321 neo" والتي تعد الأكبر ضمن عائلة A320  ذات الممر الواحد والأكثر مبيعاً في إيرباص والتي تتميز بمقصورة ذات تصميم واسع، يتكون من فئتين، وهما درجة رجال الأعمال المكونة من 16 مقعداً والدرجة السياحية المكونة من 166 مقعداً، بالإضافة الى أن هذه الطائرة تتميز بانبعاثات واستهلاك أقل للوقود بنسبة 25% لكل مقعد مقارنةً بالجيل السابق من الطائرات المنافسة.

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وفي بداية الاحتفال رحب الفريق محمد عباس بالحضور معرباً عن سعادته بانضمام أولى طائرات مصر للطيران في صفقتها الجديدة من طراز إيرباص A321 NEO لأسطولها الجوى والتي تضم 6 طائرات أخرى ستصل تباعا حتى نهاية عام 2023..مشيرًا إلى التعاون المثمر والجهود المشتركة والفعالة مع شركة إيرباص كأحد شركاء صناعة النقل الجوي موضحًا أن العلاقة بين الشركتين ترجع إلي مطلع الثمانينات في أول صفقة لشراء 8 طائرات آيرباص (A300-B4) ومنذ ذلك الحين توطدت العلاقة وتواصلت علي مدي أكثر من أربعين عاماً، وأصبحت طائرات الإيرباص مكون أساسي في تحديث أسطول الشركة الوطنية.

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وخلال كلمته وجه وزير الطيران رسالة شكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية على دعمها لقطاع الطيران خلال الفترة السابقة، قائلًا: “إننا نعاهد الدولة المصرية على تكثيف مجهوداتنا من أجل تحقيق رؤية أفضل نحو مستقبل مشرق، وسيظل اسم مصر للطيران محلقًا في سماء العالم رافعا اسم مصر في العلا، موجهًا الشكر لجميع الوزارات المعنية على تدعيم الشركات المصرية وبخاصة ما تقدمه وزارة البترول من تدعيم و تنسيق فعال مع وزارة الطيران خلال الفترة السابقة”.

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ومن جانبه أعلن المهندس يحيى زكريا رئيس شركة مصر للطيران عن تطوير أسطول الشركة ليصبح واحداً من أحدث الطرازات الجوية وكذلك تطوير خدماتنا لتتجاوز توقعات عملائنا.. لافتا بأننا نفخر بكوننا أول شركة طيران داخل القارة السمراء تقوم بتشغيل هذا النوع من الطائرات طراز إيرباص A321neo والمزودة بمحركات من طراز CFM، حيث تعتبر هذه الطائرة واحدة من أكثر الطائرات مبيعًا ذات الممر الواحد في العالم ومجهزة بأحدث التقنيات المبتكرة وتمثل الاختيار المثالي لمصر للطيران لتلبية الطلب المتزايد على خطوط الشركة خاصة في توفير تكاليف التشغيل، كما أنها تتميز بانبعاثات واستهلاك أقل للوقود بنسبة 20% لكل مقعد، وتأتي إضافة هذه الطائرة إلى أسطول شركة مصر للطيران في إطار استراتيجية الشركة لعام 2025 التي تهدف لتحديث وتطوير جميع طائرات الشركة.

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وأكد أن مصر للطيران شريك رئيسي لشركة إيرباص في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، قائلًا: “إننا فخورين بهذه الشراكة النموذجية لخدمة وتطوير صناعة النقل الجوي، وهذا التعاون المثمر بدأ منذ عام 1982، بثماني طائرات من طراز A300-B4  تلاها إنضمام العديد من الطرازات مثل A220 وA320 وA321 وA330، كما امتد التعاون ليشمل مجالات متعددة في صناعة النقل الجوي مثل الصيانة والتدريب وغيرها”.

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ومن جانبه أشار رئيس شركة إيرباص بإفريقيا والشرق الأوسط فى كلمته اٍلى أن شركة إيرباص تفتخر بنجاحها في بناء علاقات طويلة مع شركاء النجاح مصر للطيران والتى تمتد إلى أكثر من 40 عاماً، منذ تسليمها أولى طائراتنا من طراز A300 معربًا عن سعادته بتسليم مصر للطيران أول طائرة من طراز “A321 neo”.

وفي ختام كلمته قدم ميكائيل هوارى الشكر لوزير الطيران المدني ورئيس شركة مصر للطيران وجميع العاملين بالشركة على ثقتهم وتعاونهم المستمر والتطلع للمضي قدماً بهذه الشراكة الراسخة والمثمرة بين شركتينا.

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الفريق محمد عباس الطائرة الجديدة مطار القاهرة الدولي وزير الطيران المدني الشركة الوطنية مصر للطيران طراز الإيرباص A321 NEO

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وائل لطفي

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