الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

برلمانى: «حياة كريمة» حققت طفرة كبيرة بمحافظات مصر

علاء عابد
علاء عابد

أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحافظة المنيا اليوم الخميس؛ لتفقد ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في المحافظة وقراها ومدينة المنيا الجديدة، مؤكدًا أن الرئيس السيسي، يثبت كل يوم أنه لا يتوانى عن زيارة كل مكان في مصر ليتابع ما يتم من مشروعات على أرض الواقع.

وقال النائب علاء عابد، إن زيارة الرئيس السيسي، إلى المنيا تأتي في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين في صعيد مصر، بعد تجاهل لسنوات طويلة، عانت فيها محافظات الصعيد من تهدم البنية التحتية، وسوء الخدمات.

وأوضح رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن محافظات الصعيد بوجه عام والمنيا بشكل خاص شهدت طفرة كبيرة في الإنشاءات منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم في مصر حيث عمل الرئيس منذ اللحظات الأولى على الاهتمام بالبنية التحتية عن طريق إنشاء مشروعات قومية عملاقة تخدم كافة فئات الشعب المصري.

وأشار النائب علاء عابد، إلى حدوث طفرة كبيرة تحققها مشروعات حياة كريمة بجميع محافظات مصر وأيضًا بمحافظة المنيا، والتى تمتد جنوبًا وشمالًا، من مشروعات متنوعة تشمل كل نواحى البنية التحتية من رصف طرق وتعليم وصحة وصرف صحى ومحطات مياه، وغاز طبيعى، إلى مراكز الشباب.

البنية التحية الرئيس السيسي النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل المنيا الجديدة النقل والمواصلات توفير حياة كريمة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب محافظة المنيا

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