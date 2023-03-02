الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

السيسى لوالدة شهيد بالمنيا: «عملوا الفتنة عشان يوقعونا فى بعض ولكن مقدروش»

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي إحدى سيدات قرية المعصرة ووالدة أحد شهداء مصر، مقبلاً رأسها، قائلا: "إحنا مش هننسى.. أختي بتقول إنها والدة شهيد وأنا بقولك مش هننسى".

وأضاف السيسي، خلال الإفطار الذي تناوله مع أهالي قرية المعصرة بمحافظة المنيا، اليوم الخميس، خلال تفقده عددا من المشروعات التنموية: “الاستقرار اللي حصل ده تمنه ولاد كتير من ولاد مصر وبنات كمان، إنتوا عارفين عملوا الفتنة عشان يخربوا بلادنا عشان يوقعونا في بعض ومقدروش”.

وتابع: "البلد تساعنا وتساع قدنا 10 مرات ولكن اللي دفع ثمن الاستقرار، كل أسرة مصرية قدمت أبناءها، ومحدش شافها أو عرفها ومهما كرمنا مش هيوفي".

وواصل: "أنا اتشرفت بيكي ربنا يديكي العافية والصحة ويصبرك ويراضيكي".

الرئيس السيسي والدة شهيد المنيا افتتاحات المنيا الفتنة

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