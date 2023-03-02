الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لجنة لمتابعة محطات تموين الوقود ومواقف السيارات في مركز نبروه بالدقهلية

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة

قرر محمد البسيوني، رئيس مركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، تشكيل لجنة رئيسية برئاسة عاطف سعد، ومحمد سمير نائبي رئيس المدينة وعضوية مدير عام إدارة المواقف والتفتيش والمتابعة.

تكون مهمة اللجنة المرور على كافة مواقف السيارات ومحطات تموين السيارات للتأكد من ثبات تعريفة الركوب بالخطوط كافة والالتزام بالحمولة المقررة، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية بكل الوحدات المحلية للمرور والمتابعة والتنسيق مع اللجنة العامة وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة لمحطات الوقود والمواقف والتأكد علي ثبات تعريفة الركوب لكل الخطوط.

وتوجه نائبا رئيس المدينة على الفور لمتابعة الوضع في محطات تموين ومواقف السيارات وأكدا أن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا توجد أية مشكلات في حركة السيارات أو محطات التموين ولا توجد شكوى من المواطنين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة نبروه أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة المركز تعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي شكاوي المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين سواء من أصحاب محطات التموين أو السائقين.

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
محمد البسيوني نبروه لجنه رئيسيه إدارة المواقف مدير عام

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

ضبط متهمين بسرقة دراجات هوائية في حدائق الزيتون

ارتفاع سعر نفـط عمان إلى 81.97 دولار اليوم

السيسى لأهالى المنيا: «نفسى أنزل لكل الناس واستقبالكم أسعدنى»

ضبط ورشة سلاح في قنا يديرها 3 أشخاص

ضبط شخصين بحوزتهما أسلحة فى حملة أمنية بالقليوبية

حملات مكثفة للتأكد من عدم التلاعب بتعريفة الركوب في الإسماعيلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان التطورات في الأراضى المحتلة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل