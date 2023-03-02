لجنة لمتابعة محطات تموين الوقود ومواقف السيارات في مركز نبروه بالدقهلية

قرر محمد البسيوني، رئيس مركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية، تشكيل لجنة رئيسية برئاسة عاطف سعد، ومحمد سمير نائبي رئيس المدينة وعضوية مدير عام إدارة المواقف والتفتيش والمتابعة.

تكون مهمة اللجنة المرور على كافة مواقف السيارات ومحطات تموين السيارات للتأكد من ثبات تعريفة الركوب بالخطوط كافة والالتزام بالحمولة المقررة، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية بكل الوحدات المحلية للمرور والمتابعة والتنسيق مع اللجنة العامة وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالمتابعة المستمرة لمحطات الوقود والمواقف والتأكد علي ثبات تعريفة الركوب لكل الخطوط.

وتوجه نائبا رئيس المدينة على الفور لمتابعة الوضع في محطات تموين ومواقف السيارات وأكدا أن الأمور تسير بشكل طبيعي ولا توجد أية مشكلات في حركة السيارات أو محطات التموين ولا توجد شكوى من المواطنين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة نبروه أنه تم تشكيل غرفة عمليات برئاسة المركز تعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي شكاوي المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين سواء من أصحاب محطات التموين أو السائقين.

جانب من المتابعة

جانب من المتابعة

جانب من المتابعة