برلمانية تشيد بالمشروعات التنموية بسيناء: تكفي لاستيعاب الزيادة السكانية لـ30 سنة قادمة

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة لحجم المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها حاليا بسيناء والتى أصبحت طبقاً لتصريحات صادرة عن الحكومة تكفى لخدمة الزيادة السكانية بأرض الفيروز حتى 30 سنة قادمة فى سيناء بعد أن تمت مضاعفة حجم المشروعات لعدة مرات منذ 2014 وحتى الآن وعلى رأسها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والإسكان والزراعة.

ووصفت "إسماعيل" فى بيان لها أصدرته اليوم تنفيذ أجهزة الدولة بكل قطاعاتها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لمشروعات بقيمة تصل لـ 700 مليار جنيه بأنه إنجاز كبير وغير مسبوق فى تاريخ سيناء التى تحولت منطقة واعدة وبها إمكانات هائلة.

وأشارت النائبة إلى أنه على الرغم من حجم المشروعات التنموية الحالية فلم يتم تحقيق سوى جزء قليل جدا من المستهدف تحقيقه من خلال استغلال الثروات النادرة التى تتميز بها منطقة سيناء على مستوى العالم وعلى رأس هذه الثروات الثروات بقطاعات السياحة والسواحل والسفارى والموانئ.

وأشادت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل بتنفيذ الحكومة خلال الفترة من عام 2014 لما يقرب من 488 مشروعا بسيناء ومدن القناة بتكلفة حوالى 27,3 مليار جنيه لخدمة لخدمة أهالى سيناء ومدن القناة لما تمثله سيناء من أمن قومى لمصر مؤكدة اهمية هذه المشروعات التى تستهدف المساهمة في تنمية سيناء من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية وتعمير صحراء سيناء والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة فى هذه المناطق بما يحقق تحسين مستوى المعيشة للأهالى وتوفير احتياجاتهم من الغذاء والخدمات وتسهيل الحركة وربط سيناء بالوطن الأم إضافة إلى تنفيذ مشروعات الطرق بإجمالى 137 مشروعًا بأطوال 1087 كم تم تنفيذ 965 كم منها وجار تنفيذ طرق بأطوال 120 كم) بتكلفة 8,8 مليار جنيه.

تجدر الاشارة الى أن مشروعات التنمية المتكاملة لأهالى سيناء تتمثل فى انشاء عدد 32 مشروعًا باستثمارات 850 مليون جنيه وتشمل مشروعات مزارع تنموية متكاملة لتنمية القرى والتجمعات النائية بسيناء لتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء (خضراوات ــ فاكهة ــ أسماك ــ لحوم) بأسعار مخفضة وتوفير فرص عمل لأهالي هذه التجمعات والقرى بالإضافة لمبانى خدمات لهذه التجمعات والقرى.

كما تم تنفيذ وإنشاء التجمعات السكنية التنموية الجديدة بتكلفة حوالى 4.2 مليار جنيه مشيرا إلى أنها تشمل إنشاء عدد 22 تجمعا سكنيا للتجمعات التنموية الجديدة بسيناء بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (15 تجمعا بمحافظة شمال سيناء – 7 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء ) وتنفيذ 18 تجمعا سكنيا ( 11 تجمعا بشمال سيناء – 7 تجمعات بجنوب سيناء ) ويتم حاليا العمل بعدد 4 تجمعات (بقرى الصيادين بمنطقة إغزايون) وجارى تنفيذ المرحلة الثانية لعدد 17 تجمعا تنموىا لزيادة عدد البيوت البدوية بإنشاء عدد 950 بيتا إضافيا لزيادة عدد الأسر المستفيدة من المشروع.