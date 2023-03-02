الإثنين.. انطلاق «أسبوع التعليم» فى نسخته الثالثة بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وعدد من الجامعات والمؤسسات والمبادرات والشخصيات العامة المعنيين بالعملية التعليمية بجمهورية مصر العربية؛ فعالية (أسبوع التعليم 2023 بمكتبة الإسكندرية) في نسخته الثالثة، وذلك في الفترة من 6 إلى 9 مارس، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وتتناول الفعالية الوضع الحالي للتعليم في مصر بشكل عام والتحديات التي يواجهها، والجهود المبذولة لتعزيز وضع التعليم. كما سيقوم بتسليط الضوء على الدور الهام والحيوي للتعليم غير الرسمي الذي تلعبه المكتبات ومؤسسات المعلومات الأخرى والمبادرات والأشخاص، بالإضافة إلى معرض التعليم الذي سوف يقام على هامش الفعالية.

ويلقي أسبوع التعليم خلال دورته الثالثة الضوء على أهمية التعليم كأكبر مورد متجدد للإنسانية، والتأكيد من جديد على دور التعليم كحق أساسي للصالح العام، وأيضًا على الأنماط المختلفة للتعليم وهي الرسمي، وغير الرسمي، والتعليم الفني، وأيضًا تعليم الكبار.

كما سيتم بالفعالية إدراج البرامج المختلفة التي تقدمها مكتبة الإسكندرية لدعم التعليم والاهتمام بالمعلمين ودورهم الرئيسي في العملية التعليمية، بجانب محاضرات وورش عمل حول مهارات التطوير المهني وطرق تحقيق مراحل التطوير الوظيفي.

وتأتي الاحتفالية في إطار فعاليات مكتبة الإسكندرية العلمية والثقافية واستكمالًا لدورها في دعم خطط التنمية الوطنية والاتجاهات العامة للدولة التي تضع قضية التعليم على قمة أولوياتها، حيث تتحقق جودة التعليم والتعلم عندما لا يقتصر أسلوب التعليم ونقل المعلومات على التلقين فقط من قِبل المعلم إلى التلاميذ؛ بل عندما تتوفر أساليب تهدف إلى تحقيق المشاركة والارتباط بين المعلم والتلاميذ ضمن توجيهات وإدارة المعلم، مما يؤدي إلى بيئة تعليمية جيدة يتوفر فيها تفاعل وسعي وبذل جهد من قِبل الطلاب بهدف التعليم، وهذا هو الركن الرئيسي لأسبوع التعليم بمكتبة الإسكندرية في نسخته الثالثة.