محافظ القليوبية: لا زيادة في تعريفة المواصلات بعد تحريك سعر البنزين

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية، لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والسوزوكي وعدم وجود أي زيادة أو تغيير في أسعار الركوب مع انتظام سير العمل داخل جميع المواقف على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب تعديل أسعار البنزين صباح اليوم الخميس دون المساس بأسعار السولار.

وشدد محافظ القليوبية، على تكثيف حملات الرقابة على جميع مواقف السيارات بكل مدن ومراكز وأحياء محافظة القليوبية بالتعاون مع مديرية التموين بالمحافظة، وإدارة المواقف وإدارة المرور ومباحث المرور بمديرية أمن القليوبية، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي مخالفة لرفع قيمة تعريفة الركوب ومحاولة استغلال المواطنين حفاظًا على حقوق المواطنين والمسافرين فى كافة الخطوط.

ودعا محافظ القليوبية المواطنين إلى إرسال أي شكاوى خاصة بمخالفات لرفع أسعار تعريفة المواصلات، حيث يمكن التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب، وذلك على مدار 24 ساعة عن طريق الخط الساخن (114)، بالإضافة إلى رقم واتس الشكاوى لخدمة المواطنين 01119992624، وكذلك رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الفور.

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بوزارة البترول والتعدين زيادة أسعار البنزين بأنواعه وثبات سعر السولار، وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشر صباح اليوم الخميس الموافق 2 مارس 2023، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح كالآتي: 8.75 جنيه للتر البنزين 80، 10.25 جنيه للتر البنزين 92، 11.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.