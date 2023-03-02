الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة فتاة داخل شقتها بدار السلام

جثة فتاة
جثة فتاة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثة فتاة فى بداية العقد الثالث من عمرها داخل شقتها فى ظروف غامضة بمنطقة دار السلام، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف رجال المباحث جهودهم لكشف ملابسات الواقعة.

وتلقى قسم شرطة دار السلام  بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة فتاة فى بداية العقد الثالث من عمرها داخل غرفة نومها ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، فتم التحفظ عليه ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

 وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة جثة فتاة منطقة دار السلام

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