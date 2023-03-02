الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات الحصول على استمارة تسجيل المتطوعين Doha expo 2023 والشروط اللازمة

Doha expo 2023
Doha expo 2023

تعد استمارة تسجيل المتطوعين Doha expo 2023، من أكثر الموضوعات بحثاً من قبل الشباب، سواء في مصر أو باقي بلدان الوطن العربي فهم يودون التسجيل فيها بعد أن تم إطلاقها للمشاركة في فعاليات برنامج إكسبو قطر الدوحة 2023.

رابط استمارة تسجيل المتطوعين Doha expo 2023

ويتساءل الكثير من الشباب الذين يريدون المساهمة فى هذا العمل التطوعى، بالبحث عن رابط استمارة تسجيل المتطوعين Doha expo 2023، ويمكن للشباب الحصول على استمارة تسجيل المتطوعين Doha expo 2023، من خلال الرابط التالى: استمارة تسجيل المتطوعين Doha expo 2023.

استمارة تسجيل المتطوعين Doha expo 2023

كثف بحث الشباب عن كيفية ملء الاستمارة و تسجيل المتطوعين Doha expo 2023 الدوحة قطر، بعد إطلاقها من خلال برنامج اكسبو في قطر الدوحة 2023، الذي يعد من أهم البرامج التي تم تفعيلها في قطر، لاستخلاص المساحات الكبيرة داخل الصحراء، والعمل على التخلص منها وتحويلها لمساحات خضراء، فى ضوء الاستفادة من كل المصادر والموارد التي تستخرج من هذه الأراضى، مما جعلت قطر تبدأ في تقديم البرنامج وجاء تحت اسم “صحراء خضراء وبيئة أفضل”.

خطوات الحصول على استمارة تسجيل المتطوعين Doha expo 2023

- الدخول على الموقع الرسمى من الرابط التالى: استمارة تسجيل المتطوعين Doha expo 2023 من خلال هذا الرابط.

- ملء البيانات الخاصة باستمارة تسجيل المتطوعين Doha expo 2023.

الآن.. تسجيل استمارة المتطوعين في قطر إكسبو «Doha expo 2023»

شروط التقييم في برنامج  الدوحة اكسبو 2023 للمتطوعين  

على الرغم من أن التطوع متاح للشباب داخل دولة قطر ولكافة دول العالم من مختلف الجنسيات دون الحاجة للغة أو  درجة جامعية محددة، إلا أنه توجد بعض الشروط والمتطلبات التي يجب توفرها من أجل ضمان قبول التسجيل، نستعرض معاً أبرز شروط الدوحة اكسبو تسجيل المتطوعين في هذه القائمة:

  • يجب أن يكون المتقدم سليما صحياً ولا يعاني من أي أمراض مزمنة.
  • أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة ثانوية.
  • يجب أن يكون المتقدم غير ملاحق أمنياً أو لديه سجل إجرامي.
  • أن يقوم المتقدم بتقديم طلب التطوع عبر استمارة تسجيل المتطوعين في الموقع الرسمي فقط.
Doha expo استمارة تسجيل المتطوعين Doha expo رابط استمارة تسجيل المتطوعين Doha برنامج الدوحة اكسبو 2023 للمتطوعين حماية تسجيل المتطوعين doha expo 2023

مواد متعلقة

الآن رابط استمارة تسجيل المتطوعين doha expo 2023.. والخطوات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

قبل رمضان.. موعد صرف مرتبات مارس 2023

وزير النقل: أتعهد أن أجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية فى عهد الرئيس السيسى

محمود الأفندى: روسيا استخدمت سلاحا جديدا لمواجهة المسيرات الأوكرانية

خطوات الحصول على استمارة تسجيل المتطوعين Doha expo 2023 والشروط اللازمة

«ممنوع مرور الطلاب».. أول رد من أستاذ هندسة المنوفية على اللافتة المثيرة للجدل

التصريح بدفن جثة مسنة لقيت مصرعها فى حادث سيارة بمدينة 6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل

المظاهرات فى إسرائيل.. حصار سارة نتنياهو داخل «صالون حلاقة» وبنيامين يعلق (فيديو)