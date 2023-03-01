الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل

نتنياهو خلال كلمته
نتنياهو خلال كلمته اليوم

ألقى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، كلمة، تحدث خلالها على المظاهرات التي تشهدها تل أبيب.

واتهم نتنياهو، في بيان أذاعه التلفزيون الإسرائيلي، قادة المعارضة بتشجيع التظاهرات وخرق النظام في إسرائيل، داعيًا إلى التهدئة، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلي.

حصار المتظاهرون لسارة نتنياهو داخل صالون لتصفيف الشعر

جهات أجنبية تمول مثيري الشغب

وقال نتنياهو: "أعلم أن هناك أصواتًا أخرى في المعارضة والمظاهرات تعارض هذا الخط المتطرف، أصوات تعارض دعوات العنف من قبل حفنة من المسلحين الذين تمولهم جهات معنية، بما في ذلك أطراف أجنبية"، مشيرا إلى حرية التظاهر لا تعنى الحصول على رخصة لتدهور البلاد، وإشاعة الفوضى.

المظاهرات في إسرائيل 

وتابع: "لايمكننا قبول العنف، كما لا يمكن القبول بالتعدي على الشرطة.. ولا يمكننا قبول قطع الطرق والتهديدات ضد الشخصيات العامة وعائلاتهم، وهو ما يحدث الآن في قلب تل أبيب".

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وتظاهر الإسرائيليون، اليوم، أمام منزل نتنياهو، بالإضافة إلى محاصرتهم لزوجته سارة نتنياهو، خلال وجودها داخل صالون لتصفيف الشعر في تل أبيب.

اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في إسرائيل 

ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر جهاز الشرطة الإسرائيلي، اليوم، في مناطق متفرقة بتل أبيب، فينا أعلنت الشرطة الإسرائيلية اعتقال عدد من مثيري الشغب.

اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في إسرائيل 

وتستمر المظاهرات في إسرائيل منذ بداية عام 2023، ضد الإصلاحات القضائية التي أعلنها نتنياهو، كما مررها الكنيست بالقراءة الأولى.

وأعلن يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، الرفض القاطع لمثل تلك الإصلاحات القضائية، داهعيًا أنصار المعارضة إلى التظاهر في الشوارع ضدها.

إسرائيل مظاهرات إثارة الشغب نتنياهو سارة نتنياهو

رئيس التحرير

وائل لطفي

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«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل

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