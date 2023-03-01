الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

المظاهرات فى إسرائيل.. حصار سارة نتنياهو داخل «صالون حلاقة» وبنيامين يعلق (فيديو)

نتنياهو وزوجته سارة
نتنياهو وزوجته سارة

حاصر المتظاهرون في إسرائيل، سارة نتنياهو زوجة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، داخل صالون لتصفيف الشعر.

وهتف الإسرائيليون - خلال حصارهم لزوجة نتنياهو - :"البلد تحترق وسارة تقص شعرها" حسبما أذاعت القناة الـ13 في التليفزيون الإسرائيلي.

نتنياهو يعلق على حصار سارة

من جانبه، علق نتنياهو على حصار زوجته «سارة» داخل صالون لتصفيف الشعر.

وقال نتنياهو، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، :"النشطاء الفوضويون بقيادة لابيد يواصلون تجاوز الخطوط الحمراء.. يضايقون زوجتي ويهددونها حاليًا في تل أبيب".

ودعا نتنياهو كلًا من لابيد، والمعارضة الإسرائيلية، إلى التوقف عن تلك التصرفات فورًا، وكذلك إدانة هذا العمل الذي لم يسبق له مثيل، واصفًا إياه بـ«المشين».

الشرطة: لا يمكن إخلاء المتظاهرين

في السياق ذاته، قالت الشرطة الإسرائيلية إنه لا يمكن إخلاء المتظاهرين المتجمهرين أمام صالون الحلاقة، الذي توجد بداخله سارة نتنياهو، مؤكدين أنه سيتم الانتظار حتى يغادر المتظاهرون بشكل طوعي.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الشرطة الإسرائيلية، على مدار اليوم، الأربعاء، في عدة مواقع مختلفة داخل إسرائيل.

المتظاهرون أمام الصالون الذي تتواجد داخله سارة نتنياهو في تل أبيب 

واستخدمت قوات الشرطة الإسرائيلية المياه لتفريق المتظاهرين، كما أطلقت قنابل صوتية ضدهم، بالإضافة إلى اعتقال عدد من الإسرائيليين خلال التظاهرات لارتكابهم أعمال شغب.

txt

خلال كلمة نتنياهو.. اشتباكات قوية بين المتظاهرين والشرطة فى إسرائيل (فيديو وصور)

وتستمر المظاهرات في إسرائيل للأسبوع الثامن على التوالي ضد الإصلاحات القضائية التي أعلنها نتنياهو ومررها الكنيست بالقراءة الأولى.

وينظم أنصار المعارضة الإسرائيلية بزعامة يائير لابيد، مظاهرات مستمرة منذ بداية العام الجاري، ضد خطة الإصلاح القضائي لحكومة نتنياهو.

إسرائيل نتنياهو سارة نتنياهو مظاهرات تل أبيب صالون

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

«عروس الصعيد تتزين».. «حياة كريمة» تقود التطوير فى المنيا بتكلفة 30 مليار جنيه

تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة فتاة متعفنة بالتجمع الأول

المشدد 10 سنوات لمزارع بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

رمضان 2023.. إثارة وتشويق في البرومو الأول لمسلسل «حضرة العمدة» بطولة روبي

«رميم» برنامج جديد لمصطفى حسنى على ON فى رمضان 2023

لأول مرة.. نتفليكس تطرح عرضاً مسرحي لسلسلة «Stranger Things»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خلال كلمة نتنياهو.. اشتباكات قوية بين المتظاهرين والشرطة فى إسرائيل (فيديو وصور)

فلسطين تطالب الاتحاد الأوروبى بتأسيس نواة للرقابة على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة فى إسرائيل