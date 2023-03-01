المظاهرات فى إسرائيل.. حصار سارة نتنياهو داخل «صالون حلاقة» وبنيامين يعلق (فيديو)

حاصر المتظاهرون في إسرائيل، سارة نتنياهو زوجة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، منذ قليل، داخل صالون لتصفيف الشعر.

وهتف الإسرائيليون - خلال حصارهم لزوجة نتنياهو - :"البلد تحترق وسارة تقص شعرها" حسبما أذاعت القناة الـ13 في التليفزيون الإسرائيلي.

نتنياهو يعلق على حصار سارة

من جانبه، علق نتنياهو على حصار زوجته «سارة» داخل صالون لتصفيف الشعر.

وقال نتنياهو، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، :"النشطاء الفوضويون بقيادة لابيد يواصلون تجاوز الخطوط الحمراء.. يضايقون زوجتي ويهددونها حاليًا في تل أبيب".

ودعا نتنياهو كلًا من لابيد، والمعارضة الإسرائيلية، إلى التوقف عن تلك التصرفات فورًا، وكذلك إدانة هذا العمل الذي لم يسبق له مثيل، واصفًا إياه بـ«المشين».

الشرطة: لا يمكن إخلاء المتظاهرين

في السياق ذاته، قالت الشرطة الإسرائيلية إنه لا يمكن إخلاء المتظاهرين المتجمهرين أمام صالون الحلاقة، الذي توجد بداخله سارة نتنياهو، مؤكدين أنه سيتم الانتظار حتى يغادر المتظاهرون بشكل طوعي.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الشرطة الإسرائيلية، على مدار اليوم، الأربعاء، في عدة مواقع مختلفة داخل إسرائيل.

المتظاهرون أمام الصالون الذي تتواجد داخله سارة نتنياهو في تل أبيب

واستخدمت قوات الشرطة الإسرائيلية المياه لتفريق المتظاهرين، كما أطلقت قنابل صوتية ضدهم، بالإضافة إلى اعتقال عدد من الإسرائيليين خلال التظاهرات لارتكابهم أعمال شغب.

وتستمر المظاهرات في إسرائيل للأسبوع الثامن على التوالي ضد الإصلاحات القضائية التي أعلنها نتنياهو ومررها الكنيست بالقراءة الأولى.

وينظم أنصار المعارضة الإسرائيلية بزعامة يائير لابيد، مظاهرات مستمرة منذ بداية العام الجاري، ضد خطة الإصلاح القضائي لحكومة نتنياهو.