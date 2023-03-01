خلال كلمة نتنياهو.. اشتباكات قوية بين المتظاهرين والشرطة فى إسرائيل (فيديو وصور)

وقعت اشتباكات قوية بين الإسرائيليين وعناصر جهاز الشرطة، مساء اليوم، الأربعاء، في عدة مواقع داخل تل أبيب.

وجاءت تلك الاشتباكات خلال البيان الذي ألقاه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، حول المظاهرات التي تشهدها تل أبيب للأسبوع الثامن على التوالي.

نتنياهو ينتقد المعارضة الإسرائيلية

ووجه نتنياهو انتقادات قوية إلى المعارضة الإسرائيلية بزعامة يائير لابيد، لدعواتهم إلى المظاهرات واستمرارها ضد خطة الإصلاح القضائي التي تدعمها الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة نتنياهو.

وتستمر المظاهرات في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو منذ بداية عام 2023، بعد أن دعت المعارضة أنصارها إلى التظاهر ضد الإصلاحات القضائية.

ونظم قادة الاحتجاجات الإسرائيلية، اليوم، عدة مظاهرات في تل أبيب، تم خلالها إغلاق الكثير من الطرق الرئيسية، مما وقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والقوات الإسرائيلية.