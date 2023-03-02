وزير النقل: أتعهد أن أجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية فى عهد الرئيس السيسى

قال وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إن محطة تحيا مصر بالإسكندرية لم تتأثر بتغير سعر الصرف.

وأَضاف وزير النقل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن تكلفة تطوير الموانئ المصرية بلغت 200 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الموانئ البحرية سيتم ربطها بالموانيء الجافة والمناطق اللوجستية.

وتابع وزير النقل:" أتعهد أن أجعل مصر مركزًا للتجارة العالمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأوضح وزير النقل أن الشركة الفرنسية وقعت اتفاقية لتشغيل وإدارة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض والتي استثمرت فيها 175 مليون دولار.

وأشار إلى أنه تم تطوير خط السكك الحديد في كوبري الفردان بتكلفة 102مليون دولار، لافتاً إلى أن السكك الحديد سرقت في أحداث 25 يناير عام 2011م.

وبين أنه تم الاستعانة بشركة عالمية متخصصة في مجال الإدارة والتشغيل وهي CMA الفرنسية ، وهي تملك خطوط ملاحية، لافتاً إلى أن مصر تمتلم 52 مركب فقط،

وأشار إلى أنه بعد 7 سنوات فقط سنتمكن من استرداد كل الأموال التي أنفقناها على محطة تحيا مصر بالإسكندرية، وسنحقق أرباح، متابعاً:"75 حاوية ستتوجه إلى أوروبا محملة بسلع غذائية مصرية".