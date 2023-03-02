التصريح بدفن جثة مسنة لقيت مصرعها فى حادث سيارة بمدينة 6 أكتوبر

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة مسنة لقيت مصرعها في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، كما طالبت بالاستعلام عن الحالة الصحية لنجليها عقب إصابتهما في ذات الحادث تمهيدًا لسؤالهم عن الواقعة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، بلاغًا بوقوع حادث مروري، ووجود متوفي ومصابين بطريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه أختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة.

وأسفر الحادث عن مصرع "م. ش" 65 سنة، وإصابة نجليها كل من "ح. ح" 37 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسري وكدمة باليد اليسرى، وشقيقه "م .ح " 39 سنة، بكدمة شديدة بالرأس، وجميعهم مقيمين بمدينة حلوان، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى 6 أكتوبر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم.