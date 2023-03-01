محلل صينى: من الصعب إقناع أمريكا وحلفائها بوقف مساعدة أوكرانيا

قال تشو شيوان، كاتب ومحلل سياسي صيني إن استمرار الولايات المتحدة في تقديم معدات عسكرية لأوكرانيا معناه استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

مبادرة السلام التي وضعتها الصين تحتاج لوقت لتنفيذها

أضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع برنامج "هذا المساء"، مع الإعلامي تامر حنفي، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مبادرة السلام التي طرحتها الصين، من خلال الحل السياسي والدبلوماسي هذه مبادرة جيدة، لكنها تحتاج لوقت لتنفيذها، مشيرًا إلى أنه من الصعب إقناع الولايات المتحدة وحلفائها من الدول الغربية بوقف مساعدة أوكرانيا بالأسلحة.

وتابع أن الصين أظهرت موقفها أمام المجتمع الدولي، في أن تلعب دور الوساطة بين طرفي النزاع من خلال الدبلوماسية.