الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

الخارجية الأمريكية: تصريحات «سموتريتش» بمحو قرية حوارة غير مسؤولة ومقززة وتدعو للعنف

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

علقت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، على تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول محور بلدة حوارة الفلسطينية.

وقالت الخارجية الأمريكية فى بيان لها مساء اليوم، إن تصريحات الوزير الإسرائيلي بمحو قرية حوارة غير مسؤولة ومقززة وتدعو للعنف".

وطالبت الخارجية الأمريكية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإدانة هذه التصريحات وبشكل عنيف، وفقا لما نقله موقع دنيا الوطن.

وفي وقت سابق من اليوم، قال سموتريتش، إنه يعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادًا في إشارة إلى الهجوم الذي شنه المستوطنون على بلدة حوارة جنوب نابلس يوم الأحد الماضي، الذي أسفر عن استشهاد شاب وإصابة عشرات المواطنين، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.

الخارجية الامريكية الإحتلال الإسرائيلي بلدة حوارة رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو منظمة التحرير

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