الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بالأسماء.. تغييرات جديدة فى الهيكل التنظيمى لحزب مستقبل وطن

المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد

أجرى حزب مستقبل وطن، بعض التغييرات فى الهيكل التنظيمي داخل الحزب، وذلك بناء على ما تم عرضه على أمين عام الحزب المهندس أشرف رشاد الشريف.

وقرر الحزب إجراء بعض التعديلات على تشكيل الأمانة المركزية، حيث تم تعيين النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب وأمين التنظيم، والنائب يحيى عيسوى عبدالفضيل أمين عام مساعد، والنائب أحمد إحسان دياب أمين عام مساعد وأمين شئون الثقافة والفنون الرياضية، والنائبة نورا علي عبدالسميع، أمين لجنة السياحة والآثار. 

كما قرر الحزب تعيين المهندس أحمد أمين مسعود أمينا للعمل الجماهيري، والإعلامية هبة الله محمد جلال، أمين الإعلام، ومحمد عمار عبدالرازق، عضو هيئة مكتب الأمانة المركزية، والنائبة دينا عبدالكريم مكسيموس، عضو هيئة مكتب الأمانة المركزية.

مستقبل وطن
مستقبل وطن
السياحة والآثار المهندس أشرف رشاد الشريف أمين الإعلام حزب مستقبل وطن رئيس الحزب لجنة السياحة والآثار الثقافة والفنون الأمانة المركزية

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