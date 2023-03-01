خبراء يثمنون مشاركة مصر في قمة العشرين: «ثقل سياسي واقتصادي كبير»

توجه سامح شكري وزير الخارجية، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الهندية «نيودلهي»، للمشاركة في فعاليات اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المقرر عقدها يومي 1 و2 مارس، في إطار الدعوة الموجهة لمصر للمشاركة كضيف للرئاسة الهندية للمجموعة.

ونرصد من خلال التقرير التالي من خلال مجموعة من الخبراء أهمية مشاركة مصر فى تلك القمة وأبرز النتائج عقب مشاركة القاهرة فى قمة العشرين.

من جانبه، أكد الدكتور طارق فهمى أستاذ العلاقات الدولية، أن مشاركة مصر فى قمة العشرين التي تستضيفها الهند، ستكون مهمة للغاية.

وأضاف فهمى فى تصريحات خاص للـ"الدستور"، أن مشاركة مصر تطرح فرصا جيدة ومقاربات مهمة للغاية لتقديم وتسويق النموذج المصري سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وبالتالي تعطى فرص واعدة للاقتصاديات الحاضرة أن تشارك بفاعلية وتقدم خريطة الاستثمارات والفرص الواعدة ومجالات الاستثمارات المشتركة مع الدول الكبرى.

وأشار فهمى إلى أن الدولة التى تستضيف هذا الحدث الكبير "الهند" لها مصالح، وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي مهمة خلال الأسابيع الأخيرة، وكشفت بعمق على أن يكون هناك تواجدا كبيرا، وبالتالي مشاركة مصر فى مثل هذا الاجتماعات أو اللقاءات مثل الوجود فى منظمة شنجهاى بصفة مراقب أو تجمعات مثل مجموعة الأسيان ـو البريكس وغيرها، تعطى دلالات مهمة لإمكانية الاستفادة الاقتصادية الكبرى بالاقتصاد المصري، مستدركا ونحن حريصين كل الحرص على ذلك فى هذا التوقيت.

كما أكد فهمى أن مشاركة مصر خلال قمة العشرين، تعد شهادة جيدة للدولة المصرية ليس اقتصاديا فقط لكن سياسيا وأيضا لقيمة الدولة الكبيرة، مشيرا إلى أن الهند تريد دور لمصر فى نطاقها، ومشاركة مصر تعطى دلالة مهمة بأن الاقتصاد المصري اقتصاد وطني ولديه امكانيات كبيرة وبنية اقتصادية أساسية قادرة على أن توفر مناخ جيد.

وشدد فهمى على أن مشاركة مصر فعالة وتأتى تقديرا لمكانة وقوة الدولة المصرية، وعلينا أن نستثمرها فى هذا وخاصة مع مشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات العالمية وقادة وممثلي الدول الكبرى، وهذا يحجز دور لمصر فى الترتيبات الاقتصادية والسياسة الكبيرة في هذه التجمعات الاقتصادية الكبيرة، ويحيي فكرة الدور المصري الكبير فى نطاقه الإقليمي بما يخدم الاقتصاد الوطني المصري فى هذا التوقيت.

هانى سليمان: دعوة مصر تشكل حدث استثنائي نظرا لأهمية القمة والمشاركين فيها

من جانبه، قال الدكتور هاني سليمان رئيس المركز العربي للدراسات: تشكل دعوة مصر إلى قمة العشرين حدث استثنائي ومهم نظرا لأهمية القمة التي تضم أكبر دول العالم، وحينما نتحدث عن الهند فنحن حوالى ثلثي سكان العالم تقريبا وحوالى أكثر من 80% الناتج الاقتصادي العالمي وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية وبالتالي لها وزن على مستوى العالم اقتصادي وإقليمي وسياسي مهم جدا لهذا التجمع.

وأضاف سليمان فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن دعوة مصر تأتى لما لها من أهمية ومكانة اقتصادية وسياسية فى منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية والدولية، وهذا يعكس العلاقات المصرية الهندية القوية وزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة للهند تعكس حجم العلاقات وتعزيز فرص التعاون وتمثيل لمكانة مصر السياسية والاقتصادية الفاعلة على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

وأكد سليمان أن مصر انتهجت سياسة تعتمد على الانفتاح على كافة القوى الإقليمية والدولية وتنويع البدائل وتعظيم الفرص من خلال الانفتاح على الدول الصاعدة والتي لديها تجارب مختلفة وذات التجارب التنموية مثل الهند وهذا ينعكس بشكل إيجابي على المستوى الاقتصادي والسياسي للدولة المصرية.

وأوضح سليمان أن مصر ستشارك فى جلستين عمل رئيسية، الجلسة الأولى تتعلق تعزيز التعددية والإصلاحات والأمن الغذائي والطاقة وغيرها من الملفات المهمة التى تمثل شق تنموي ومواجهة تحديات خاصة بالطاقة والأمن الغذائي وهذا ملف مهم فى هذا التوقيت.

وحول الجلسة الثانية، وصفها سليمان بالـ"مهمة جدا" وتعكس مدى اهتمام مجموعة العشرين بالأحداث والأزمات الحالية وتتعلق مواجهة الارهاب والتحديات الجديدة والناشئة ورسم الخريطة العالمية للمهارات وتنمية المواهب والأعمال الخاصة بالإغاثة والكوارث كونها أحد أهم الموضوعات المهمة والتي تأتي بالتوازي مع الأحداث الخاصة بالاعتبارات الإنسانية والكوارث وما حصل فى سوريا وتركيا، وتأكيدا بأن هناك ادراك للتهديدات الناشئة والصاعدة بقوة بعيدا عن المعنى التقليدي للإرهاب فهناك تحديات أخرى جديدة تواجه المجتمع الدولي مثل البيئة والمناخ، وهذان المحورين فمصر لديها رؤية وتعد أحد أهم الدول التى تعاملت ونبهت مبكرا بقضية الإرهاب بجانب دورها الكبير فى قضايا المناخ واستضافتها لكوب 27 ، لافتا إلى أن مصر لديها رؤية مختلفة وسابقة وخبرة تستطيع أن تطلع فى الملفات المطروحة، مشددا على أن وجود مصر مهم ويؤكد على دورها فى النظام العالمي وتمثل ثقل سياسي واقتصادي كبير ولديها دور فاعل على المستوى الدبلوماسي ورؤيتها تجاه القضايا العالمية المتسقة مع مبادئ الأمم المتحدة .