موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين في الوقت الحالي، نظرًا لاقتراب الكلاسيكو الذي سيجمع قطبي الكرة الإسبانية.

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2022-2023.

وتأهل ريال مدريد لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بانتصاره على جاره أتلتيكو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحجز فريق برشلونة مقعدًا في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوزه على ريال سوسيداد بهدف نظيف.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى كأس ملك إسبانيا، فُتقام الخميس 2 مارس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ سانتياجو برنابيو” في ذهاب نصف النهائي.

وتُقام مباراة الإياب بين برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد شهر من الآن.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

أما عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا، فتُنقل على قناة SSC السعودية الرياضية.

قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في كأس ملك إسبانيا كالآتي:

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لوبيز

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، فاييخو، ناتشو، أودريزولا، فاسكيز، روديجير

خط الوسط: كروس، مودريتش، تشاوميني، كامفينجا، فالفيردي، سيبايوس

خط الهجوم: بنزيما، فينسيوس، رودريجو، ماريانو، هازارد، أسيسنيو، ألفارو.

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينا – أرناو تيناس

خط الدفاع: رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – ماركوس ألونسو – جوردي ألبا – جوليس كوندي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي – مارك كاسادو

خط وسط الملعب: سيرجيو بوسكيتس – بابلو جافي – فرانك كيسي – سيرجيو روبيرتو – فرينكي دي يونج – بابلو توري

في خط الهجوم: أنسو فاتي – فيران توريس – رافينيا – أنخيل ألاركون – إستانيس بيدرولا.