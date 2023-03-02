الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين في الوقت الحالي، نظرًا لاقتراب الكلاسيكو الذي سيجمع قطبي الكرة الإسبانية.

 

ويستضيف ريال مدريد نظيره برشلونة، في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا موسم 2022-2023.

 

وتأهل ريال مدريد لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بانتصاره على جاره أتلتيكو بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

وحجز فريق برشلونة مقعدًا في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بفوزه على ريال سوسيداد بهدف نظيف.

 

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة فى كأس ملك إسبانيا، فُتقام الخميس 2 مارس، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “ سانتياجو برنابيو” في ذهاب نصف النهائي.

 

وتُقام مباراة الإياب بين برشلونة وريال مدريد في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بعد شهر من الآن.

 

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا

أما عن القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا، فتُنقل على قناة SSC السعودية الرياضية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة فى كأس ملك إسبانيا

قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في كأس ملك إسبانيا كالآتي:

في حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لوبيز

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، فاييخو، ناتشو، أودريزولا، فاسكيز، روديجير

خط الوسط: كروس، مودريتش، تشاوميني، كامفينجا، فالفيردي، سيبايوس

خط الهجوم: بنزيما، فينسيوس، رودريجو، ماريانو، هازارد، أسيسنيو، ألفارو.

 

قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

وجاءت قائمة برشلونة لمواجهة ريال مدريد

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إيناكي بينا – أرناو تيناس

خط الدفاع: رونالد أراوخو – أندرياس كريستنسن – ماركوس ألونسو – جوردي ألبا – جوليس كوندي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي – مارك كاسادو

خط وسط الملعب: سيرجيو بوسكيتس – بابلو جافي – فرانك كيسي – سيرجيو روبيرتو – فرينكي دي يونج – بابلو توري

في خط الهجوم: أنسو فاتي – فيران توريس – رافينيا – أنخيل ألاركون –  إستانيس بيدرولا.

ريال مدريد وبرشلونة برشلونة وريال مدريد كاس ملك اسبانيا ريال مدريد برشلونة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

«الدستور» ترصد أهم أسباب تحريك أسعار البنزين وغاز تموين السيارات

تعرف على تاريخ عيد الفطر 2023

لجنة تحكيم مسابقة العزف الموسيقى بـ«الدوم» تختار 3 متسابقين للتصعيد للمرحلة القادمة

مفاجأة.. لاعب الزمالك معروض على الأهلى مجانا

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2-3-2023 فى مصر

مواعيد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل «بالطو» ومنصة عرضه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل

المظاهرات فى إسرائيل.. حصار سارة نتنياهو داخل «صالون حلاقة» وبنيامين يعلق (فيديو)