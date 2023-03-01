مسلسلات رمضان 2023.. البوستر الدعائي لمسلسل جت سليمه لدنيا سمير غانم

نشرت الصفحة الرسميه لقناة “سي بي سي” على موقع "فيسبوك" بوسترات جديدة لأبطال مسلسل "جت سليمة" بطولة النجمة دنيا سمير غانم، بالإضافة إلى عرضه على منصة “واتش إت” الرقمية في رمضان المقبل.

وظهر أبطال العمل بشكل كامل على البوستر الدعائي للعمل والتي تصدرته نجمة العمل دنيا سمير غانم.

جت سليمة" بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ويشاركها فى البطولة محمد سلام، وسامي مغاوري، وشيرين، ومحمد ثروت، وخالد الصاوي، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل "جت سليمة" تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكي، ومكون من 15 حلقة.

ويعد مسلسل جت سليمة أول عمل درامي لـ دنيا سمير غانم بعد غياب 4 سنوات عن الدراما بعد مسلسلها الأخير بدل الحدوتة تلاتة عام 2019.

ومن ناحية أخرى، شاركت دنيا سمير غانم في العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، من بينهم مسرحية تحمل اسم آنستونا، وتضم العديد من الفنانين، من بينهم بيومي فؤاد، سامي مغاوري، ألحان المهدي، كريم عفيفي وعمرو عبد العزيز، ومن تأليف كريم سامي، ومن إخراج خالد جلال.

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