يسرى عبدالله: رواية «آدم الأول» تكشف عن خبرة جمالية لمحمد الباز

قال الدكتور يسرى عبدالله، إن التجربة السردية للكاتب والإعلامي محمد الباز تؤكد أننا أمام كاتب يحمل خبرة جمالية وهو ما كشفته روايته الثانية "آدم الأول".

وأضاف "عبدالله" خلال فعاليات صالون "حديث الأربعاء"، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، الأربعاء الأول من كل شهر بمركز إبداع القاهرة بساحة دار الأوبرا المصرية، والذى يحل عليه الكاتب الصحفي الكبير محمد الباز ضيف شهر مارس 2023، ويشارك في اللقاء الناقد الدكتور يسري عبدالله، والناقد الدكتور هيثم الحاج علي وتديره الدكتورة شهد مختار، إن هذا النص ينهض في بنيته السردية وشخوصه المركزين على فكرة تكنيك المفارقة والثنائيات المتعارضة، وهو ما كشفته العلاقة بين يوسف المهداوي بطل الرواية وآدم الأول.

وأشار عبدالله إلى أن رواية "آدم الأول" نجد تيمة المساءلة حاضرة فى مستويات متعددة من خلال الحوارات السردية المتناثرة بين يوسف المعداوي وآدم.